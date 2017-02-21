Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной архимандрита Кирилла (Павлова)

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту, насельникам обители, всем родным, близким и духовным чадам почившего о Господе архимандрита Кирилла (Павлова), который многие годы был духовником Лавры.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования наместнику Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту, насельникам обители, всем родным, близким и духовным чадам почившего о Господе архимандрита Кирилла (Павлова), который многие годы был духовником Лавры.

«Со скорбью воспринял весть о кончине архимандрита Кирилла — хорошо известного и почитаемого в православном мире старца, многолетнего духовника братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры и приснопамятного Патриарха Алексия II», — говорится в тексте Патриаршего соболезнования.

По словам Его Святейшества, доброжелательность, умение сопереживать и сорадоваться привлекали к отцу Кириллу многих людей, и он, оправдывая их доверие, с неизменным вниманием относился к их скорбям, чаяниям и надеждам.

«Архимандрит Кирилл прожил долгую, насыщенную многими событиями и испытаниями жизнь, — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви. — Родившись на Рязанской земле, в благочестивой семье, он, однако, не сразу пришел к вере и желанию послужить Святой Церкви. По его собственному признанию, встреча со Христом произошла в годы Великой Отечественной войны: после жестоких боев за Сталинград в одном из разрушенных домов лейтенант Павлов нашел Евангелие, вместе с которым обрел и живую веру в Бога».

«После окончания войны он поступил в Московскую духовную семинарию, которая тогда располагалась в Новодевичьем монастыре, — напомнил Святейший Патриарх, — впоследствии окончил и Московскую духовную академию. В далеком 1954 году он принял монашество, был рукоположен во иеродиакона, а затем — во иеромонаха. Вся его последующая жизнь была связана с Троице-Сергиевой лаврой».

«За годы служения почивший немало потрудился во славу Божию и на благо Святой Церкви, снискал высокий авторитет и особое признание современников. Он с любовью и усердием совершал богослужения, заботился о вверенных его пастырскому попечению духовных чадах, всегда был отзывчив, скромен и благочестив», — подчеркнул Святейший Владыка.

«В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла недугом, который он переносил со смирением и кротостью, являя пример стойкости духа, терпения и всецелого упования на Бога», — отметил Святейший Патриарх.

«Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иисусу Христу о упокоении в обителях небесных Своего верного служителя новопреставленного архимандрита Кирилла. Душа его во благих водворится и память его в род и род», — заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Архимандрит Кирилл (Павлов) преставился ко Господу вечером 20 февраля 2017 года после продолжительной болезни на 98-м году жизни.

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