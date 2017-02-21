Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной дипломата В.И. Чуркина

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования супруге скончавшегося накануне постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования супруге скончавшегося накануне постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина.

Уважаемая Ирина Евгеньевна!

С глубокой скорбью и болью воспринял известие о внезапной кончине Вашего супруга Виталия Ивановича Чуркина.

Выдающийся дипломат, которого знали далеко за пределами нашего Отечества, он с достоинством отстаивал позицию и интересы России в Организации Объединенных Наций и останется в памяти многих людей как человек, беззаветно преданный своему долгу.

Вы разделяли служение Виталия Ивановича, скорби и радости его жизни, были его неизменной спутницей и помощницей. Глубоко сопереживаю Вам в постигшем горе.

Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Виталия в обителях небесных, а Вам, его родным и близким да ниспошлет крепость духа и утешение.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ