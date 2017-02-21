Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным и митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном
- 21 февраля
- 17:12
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Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с кончиной дипломата В.И. Чуркина
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования супруге скончавшегося накануне постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина.
Уважаемая Ирина Евгеньевна!
С глубокой скорбью и болью воспринял известие о внезапной кончине Вашего супруга Виталия Ивановича Чуркина.
Выдающийся дипломат, которого знали далеко за пределами нашего Отечества, он с достоинством отстаивал позицию и интересы России в Организации Объединенных Наций и останется в памяти многих людей как человек, беззаветно преданный своему долгу.
Вы разделяли служение Виталия Ивановича, скорби и радости его жизни, были его неизменной спутницей и помощницей. Глубоко сопереживаю Вам в постигшем горе.
Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Виталия в обителях небесных, а Вам, его родным и близким да ниспошлет крепость духа и утешение.
С искренними соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 21 февраля 2017
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