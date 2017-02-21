Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным и митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном
- 21 февраля
- 13:34
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Святейший Патриарх Кирилл поздравил помощника Президента Российской Федерации И.Е. Левитина с 65-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил помощника Президента Российской Федерации И.Е. Левитина с 65-летием со дня рождения.
«Многие годы служа Отечеству на различных государственных постах, Вы неизменно стремитесь подавать пример ответственного отношения к порученному делу, чем снискали уважение коллег и доверие Президента страны», — подчеркнул Святейших Патриарх Кирилл.
Святейший Владыка поблагодарил И.Е. Левитина «за содействие Русской Православной Церкви в вопросах храмостроительства, а также в сфере ее социального и просветительского служения» и выразил надежду на «продолжение сложившегося доброго соработничества».
Во внимание к трудам и в связи со знаменательной датой Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил И.Е. Левитина ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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