Святейший Патриарх Кирилл поздравил помощника Президента Российской Федерации И.Е. Левитина с 65-летием со дня рождения

Во внимание к трудам и в связи со знаменательной датой Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил И.Е. Левитина ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил помощника Президента Российской Федерации И.Е. Левитина с 65-летием со дня рождения.

«Многие годы служа Отечеству на различных государственных постах, Вы неизменно стремитесь подавать пример ответственного отношения к порученному делу, чем снискали уважение коллег и доверие Президента страны», — подчеркнул Святейших Патриарх Кирилл.

Святейший Владыка поблагодарил И.Е. Левитина «за содействие Русской Православной Церкви в вопросах храмостроительства, а также в сфере ее социального и просветительского служения» и выразил надежду на «продолжение сложившегося доброго соработничества».

Во внимание к трудам и в связи со знаменательной датой Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил И.Е. Левитина ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси