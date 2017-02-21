Патриаршее поздравление епископу Павлодарскому Варнаве с 60-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Павлодарского и Экибастузского Варнаву с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Павлодарского и Экибастузского Варнаву с 60-летием со дня рождения.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Варнаве, епископу Павлодарскому и Экибастузскому

Ваше Преосвященство!

Примите поздравление с памятными датами в Вашей жизни: 60-летием со дня рождения и 35-летием иерейской хиротонии.

Господь призвал Вас к трудам на ниве Своей в юные годы и, следуя Его всеблагой воле, Вы устремились в Московские духовные школы, напитались премудростью Божественных словес, после чего приняли монашеский постриг у мощей великого аввы Сергия.

По возведении в священный сан Вам довелось нести различные послушания, в том числе и в Свято-Даниловом монастыре града Москвы, а также в известной всему православному миру Оптиной пустыни. Здесь Вы стяжали ценный опыт духовного делания и церковного администрирования. Промыслом Небесного Владыки Вы были призваны к служению в епископском достоинстве, дабы свидетельствовать ближним и дальним о том, «какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1), «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» (Еф. 2:1).

Во внимание к усердным трудам и в связи с отмечаемыми Вами датами полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, III степени.

Молитвенно желаю Вам крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи от Спасителя мира в высоком архипастырском делании.

С любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ