21 февраля в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным и митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном.

21 февраля 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Александром Александровичем Жилкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном.

Во встрече участвовал первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Савва.

Глава региона рассказал Его Святейшеству о ходе восстановления Успенского кафедрального собора, Троицкого монастыря и других зданий Астраханского кремля.

Также А.А. Жилкин пригласил Святейшего Патриарха посетить Астрахань по случаю 300-летия образования Астраханской губернии.

Святейший Патриарх Кирилл отметил, что ему памятны посещения Астрахани, первое из которых состоялось еще в 1968-м году, и поблагодарил А.А. Жилкина за приглашение.

В ходе дальнейшей беседы обсуждались актуальные вопросы церковно-государственного взаимодействия в Астраханской области.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси