Патриаршее поздравление епископу Павлодарскому Варнаве с 60-летием со дня рождения
- 21 февраля
- 15:05
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Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с губернатором Астраханской области А.А. Жилкиным и митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном
21 февраля 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Александром Александровичем Жилкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном.
Во встрече участвовал первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Воскресенский Савва.
Глава региона рассказал Его Святейшеству о ходе восстановления Успенского кафедрального собора, Троицкого монастыря и других зданий Астраханского кремля.
Также А.А. Жилкин пригласил Святейшего Патриарха посетить Астрахань по случаю 300-летия образования Астраханской губернии.
Святейший Патриарх Кирилл отметил, что ему памятны посещения Астрахани, первое из которых состоялось еще в 1968-м году, и поблагодарил А.А. Жилкина за приглашение.
В ходе дальнейшей беседы обсуждались актуальные вопросы церковно-государственного взаимодействия в Астраханской области.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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