Святейший Патриарх Кирилл и министр культуры РФ В.Р. Мединский откроют выставку «Награды Русской Православной Церкви»
- 21 февраля
- 14:33
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Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Троице-Сергиевой лавре
Отпевание и погребение почившего накануне архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля 2017 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Чин отпевания в Успенском соборе Лавры возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало заупокойного богослужения в 10.30.
Гроб с телом новопреставленного отца Кирилла будет установлен сегодня, 21 февраля, в Успенском соборе Лавры.
Сегодня и завтра во всех храмах Лавры совершаются заупокойные литии.
Доступ верующих в Успенский собор для прощания с почившим будет открыт круглосуточно 21 и 22 февраля.
Патриархия.ru
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