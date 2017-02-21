Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Троице-Сергиевой лавре

Чин отпевания в Успенском соборе Лавры возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доступ верующих в собор для прощания с почившим будет открыт круглосуточно 21 и 22 февраля.

Отпевание и погребение почившего накануне архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля 2017 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Чин отпевания в Успенском соборе Лавры возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало заупокойного богослужения в 10.30.

Гроб с телом новопреставленного отца Кирилла будет установлен сегодня, 21 февраля, в Успенском соборе Лавры.

Сегодня и завтра во всех храмах Лавры совершаются заупокойные литии.

Доступ верующих в Успенский собор для прощания с почившим будет открыт круглосуточно 21 и 22 февраля.

Патриархия.ru