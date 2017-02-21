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- 21 февраля
- 09:48
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Святейший Патриарх Кирилл и министр культуры РФ В.Р. Мединский откроют выставку «Награды Русской Православной Церкви»
23 февраля 2017 года в 14.00 в Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества в Москве (Петроверигский переулок, дом 4, стр.1) состоится торжественное открытие выставки «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные».
Церемонию открытия возглавят Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.
Выставка «Награды Русской Православной Церкви. За труды понесенные» откроется в День защитника Отечества по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и станет первым мероприятием, приуроченным к 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Дата открытия выбрана не случайно — экспозиция раскрывает тему священного воинства и духовной защиты Российского государства.
Впервые в формате выставки будет системно представлена наградная система Русской Православной Церкви — ордена, медали и знаки отличия, которыми Церковь отмечает труды и заслуги в пастырском служении, богословской и научной деятельности, восстановлении храмов, миссионерских, благотворительных, социальных и просветительских трудах духовенства и мирян.
Орден святого равноапостольного князя Владимира (первая награда после восстановления Патриаршества, учрежденная в 1957 году), орден святого апостола Андрея Первозванного (высшая награда Русской Православной Церкви, учрежденная в 1988 году в память 1000-летия Крещения Руси), награды, которыми удостаивают женщин — орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, и орден святой равноапостольной княгини Ольги — эти и многие другие награды впервые собраны вместе в рамках единой экспозиции.
Большинство наград Русской Православной Церкви учреждено Патриархами Алексием I, Пименом, Алексием II, а также нынешним Предстоятелем — Патриархом Кириллом. Каждому из Святейших Патриархов будет посвящена уникальная подборка наградных экспонатов. Образы Предстоятелей как выразителей коллективной воли Церкви станут смысловым стержнем выставки.
Аккредитация СМИ: по эл. почте accredit@patriarchia.ru до 14.00 22 февраля 2017 года.
Телефон для справок (499) 578-03-49.
Для получения аккредитации необходимо оформить заявку согласно образцу.
Российское военно-историческое общество/Патриархия.ru
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