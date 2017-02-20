Священник Александр Волков: Призыв Святейшего Патриарха услышан

Пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков заявил, что проведение крестного хода в Санкт-Петербурге свидетельствует о том, что многими услышан призыв Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости преодоления разделений в связи с темой передачи Исаакиевского собора.

Руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что проведение крестного хода в Санкт-Петербурге свидетельствует о том, что многими услышан призыв Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости преодоления разделений в связи с темой передачи Исаакиевского собора.

«Святейший Патриарх Кирилл благодарит всех собравшихся вчера на богослужении и крестном ходе в Исаакиевском соборе северной столицы. Торжественное богослужение с последовавшим затем крестным ходом собрало, по разным оценкам, от 8 до 12 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что многими услышан призыв Патриарха Кирилла о необходимости преодоления разделений в связи с темой передачи Исаакия», — заявил отец Александр.

«Многотысячный крестный ход, который собрал не только петербуржцев, но и гостей из разных стран, засвидетельствовал, что для очень многих людей небезразлична дальнейшая судьба Исаакиевского собора, который в первую очередь должен стать местом молитвы, как и любой храм», — добавил он.

«Хочется надеяться, чтов дальнейшем большее количество петербуржцев из числа доброжелательных критиков передачи собора прислушается к словам Патриарха, а те политически ангажированные выступления, которые мы слышим сейчас, не будут находить поддержку среди горожан», — заключил руководитель Пресс-службы Патриарха.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru