Патриаршее поздравление митрополиту Минскому и Заславскому Павлу с 65-летием со дня рождения
- 19 февраля
- 13:50
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В Неделю мясопустную Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве
19 февраля 2017 года, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. На Патриаршее богослужение была принесена икона Божией Матери «Державная».
В эти дни, 18 и 19 февраля, в Храме Христа Спасителя проходят мероприятия, объединенные темой «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», которые организованы Фондом Людвига Нобеля, Императорским православным палестинским обществом и Императорским историческим клубом.
Его Святейшеству сослужили: епископ Подольский Тихон; епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.
В храме присутствовали: глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров; председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич; организаторы и участники дней «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917 год».
Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).
Трансляция богослужения осуществлялась в прямом эфире телеканала «Союз».
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
Затем были совершены молитвы о упокоении душ «усопших рабов Божиих в революционной междоусобной брани погибших».
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Михаила Енукова, клирика храма преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Стефан Ванеян, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне г. Москвы.
По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 19 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017