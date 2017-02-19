В Неделю мясопустную Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя в Москве

19 февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

19 февраля 2017 года, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. На Патриаршее богослужение была принесена икона Божией Матери «Державная».

В эти дни, 18 и 19 февраля, в Храме Христа Спасителя проходят мероприятия, объединенные темой «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год», которые организованы Фондом Людвига Нобеля, Императорским православным палестинским обществом и Императорским историческим клубом.

Его Святейшеству сослужили: епископ Подольский Тихон; епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского ставропигиального монастыря; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали: глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров; председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич; организаторы и участники дней «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917 год».

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев).

Трансляция богослужения осуществлялась в прямом эфире телеканала «Союз».

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Затем были совершены молитвы о упокоении душ «усопших рабов Божиих в революционной междоусобной брани погибших».

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Михаила Енукова, клирика храма преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Стефан Ванеян, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне г. Москвы.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси