Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с мэром Парижа А. Идальго
- 19 февраля
- 13:00
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Патриаршее поздравление митрополиту Минскому и Заславскому Павлу с 65-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла с 65-летием со дня рождения.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу, митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему экзарху всея Беларуси
Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения, а также с грядущей 25-й годовщиной Вашей архиерейской хиротонии.
Милостью Божией Вы сподобились немало потрудиться на ниве Христовой. В юности вняв призыву Господа и поступив в Московские духовные школы, Вы избрали иноческую стезю и приняли монашеский постриг у мощей преподобного аввы Сергия. Затем были рукоположены во диакона и во пресвитера.
Видя Ваше доброе намерение всецело посвятить себя Церкви, Пастыреначальник поставил Вас епископом, дабы Вы были свидетелем о Христе даже до края земли (Деян. 1:8).
Ныне, стоя у кормила Белорусского экзархата, Вы с присущими Вам старанием и ответственностью радеете об управлении домом Божиим, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15), свидетельствуете ближним и дальним о красоте и истинности Православия.
Во внимание к Вашим усердным трудам и в связи с отмечаемыми Вами датами полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского I степени.
В сей памятный для Вас день молитвенно желаю Вам доброго здравия, душевного мира и благодатной помощи от Господа в дальнейшем архипастырском служении.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017
- 17 февраля 2017