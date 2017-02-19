Патриаршее поздравление митрополиту Минскому и Заславскому Павлу с 65-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Минского и Заславского Павла с 65-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла с 65-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Павлу, митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему экзарху всея Беларуси

Ваше Высокопреосвященство!

Примите сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения, а также с грядущей 25-й годовщиной Вашей архиерейской хиротонии.

Милостью Божией Вы сподобились немало потрудиться на ниве Христовой. В юности вняв призыву Господа и поступив в Московские духовные школы, Вы избрали иноческую стезю и приняли монашеский постриг у мощей преподобного аввы Сергия. Затем были рукоположены во диакона и во пресвитера.

Видя Ваше доброе намерение всецело посвятить себя Церкви, Пастыреначальник поставил Вас епископом, дабы Вы были свидетелем о Христе даже до края земли (Деян. 1:8).

Ныне, стоя у кормила Белорусского экзархата, Вы с присущими Вам старанием и ответственностью радеете об управлении домом Божиим, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15), свидетельствуете ближним и дальним о красоте и истинности Православия.

Во внимание к Вашим усердным трудам и в связи с отмечаемыми Вами датами полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского I степени.

В сей памятный для Вас день молитвенно желаю Вам доброго здравия, душевного мира и благодатной помощи от Господа в дальнейшем архипастырском служении.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ