Святейший Патриарх Кирилл встретился с губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом

17 февраля в Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и главой Екатеринбургской митрополии митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

17 февраля 2017 года в Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым и главой Екатеринбургской митрополии митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

В рабочей встрече также принял участие епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии.

«Екатеринбургская земля занимает особое место в истории нашего Отечества и имеет особое значение для Русской Православной Церкви, поэтому все то, что происходит на Екатеринбургской земле, очень близко моему сердцу», — заявил Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя губернатора.:

В ответном слове Е.В. Куйвашев сказал: «Уральцы помнят каждый Ваш визит к нам регион, в памяти — Ваши мудрые слова и пастырские наставления».

В ходе дальнейшей беседы обсуждались вопросы развития церковной жизни на Урале и церковно-государственного сотрудничества. Ежегодно в июле в Екатеринбурге проводятся «Царские дни» — памятные мероприятия, посвященные последнему российскому императору Николаю II и его семье. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня мученической кончины святых Царственных страстотерпцев.

Е.В. Кувайшев заверил Предстоятеля Русской Православной Церкви, что власти региона активно готовятся к этой дате совместно с Екатеринбургской митрополией: создана совместная рабочая группа, разрабатываются образовательные и музейные программы, новые паломнические маршруты, планируется проведение научных конференций и ряда других мероприятий.

«С владыкой Кириллом мы сегодня работаем для того, чтобы как можно большему количеству людей, прихожан, гостей раскрыть суть этой даты, — отметил губернатор. — Урал неразрывно связан с этой датой, мы чтим память об этих трагических событиях».

Губернатор пригласил Предстоятеля Русской Церкви принять участие в программе «Царских дней» в 2018 году.

«Действительно, дата очень важная для Екатеринбурга, для Урала, для всей Русской Церкви, для нашего народа, для истории нашей, — подчеркнул Святейший Владыка. — Я давно хотел посетить Екатеринбург именно в эти дни, с тем чтобы пройти крестным ходом и помолиться вместе с народом».

Святейший Патриарх Кирилл дал предварительное согласие посетить Екатеринбург в июле 2018 года. «Поскольку на следующий год столетие, надо сделать все для того, чтобы осуществить это паломничество», — сказал Святейший Владыка.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси