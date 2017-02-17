Святейший Патриарх Кирилл открыл финальный этап VII турнира по русскому хоккею на Красной площади

17 февраля Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в церемонии открытия на Красной площади в Москве финального этапа VII турнира по русскому хоккею на призы Патриарха Московского и всея Руси среди юных хоккеистов.

17 февраля 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в церемонии открытия на Красной площади в Москве финального этапа VII турнира по русскому хоккею на призы Патриарха Московского и всея Руси. Соревнования проводятся среди хоккеистов 2005-2006 годов рождения.

Первый подобный турнир состоялся на катке на Красной площади в феврале 2011 года. С тех пор соревнования проходят ежегодно.

Предварительные этапы турнира на призы Патриарха прошли в регионах в декабре минувшего года, а в январе состоялись отборочные игры среди команд федеральных округов.

В финальной части турнира, который проходит 16-17 февраля на Красной площади в Москве, участвуют восемь команд — победители предварительных соревнований по федеральным округам и две приглашенные команды. В группу «А» вошли команды «Родина» (Киров), ДЮСШ Абакана, «Спутник» (Карпинск), «Водник» (Архангельск) и команда СШОР № 1 г. Сыктывкара. В группу «Б» — красноярский «Енисей», ФОК «Олимпийский» (Балахна), «Ерофей» (Хабаровск), столичный СК «Крылатское», а также команда ОДЮСШ г. Уральска (Казахстан).

В рамках соревнований в этот день состоялся турнир по хоккею на валенках, участие в котором приняли пять детских команд: сборная МБОУ «Соловецкая СШ», «Московские суворовцы», сборная воскресных школ г. Москвы, «Московский муфтият» и команда Ленинградской области.

На ледовом поле «ГУМ-каток» Святейший Патриарх Кирилл и президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Б.И. Скрынник приветствовали команды.

Глава ФХМР от имени всех любителей русского хоккея поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за поддержку этого национального вида спорта и за посещение седьмого турнира на призы Патриарха.

Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к участникам церемонии:

«Уважаемый Борис Иванович! Уважаемые участники турнира!Всех вас сердечно приветствую!

Для меня всегда радостно быть на Красной площади вместе с вами, с теми, кто поддерживает традицию замечательного русского вида спорта — хоккея с мячом. Я вспоминаю годы своего детства, когда под словом "хоккей" мы всегда подразумевали хоккей с мячом. На мой взгляд, хоккей с мячом сегодня занимает среди спортивных игр не то место, которое он должен занимать. Это тот вид спорта, который собирает огромное количество людей на стадионах, который поддерживается не только в столицах и крупных центрах, но и в нашей глубинке. Но самое главное — это тот вид спорта, который объединяет детей, молодежь и является очень важной составляющей нашей спортивной национальной традиции.

Думаю, что то, что мы с вами каждый год проводим турнир на Красной площади, должно способствовать популяризации этого вида спорта. Нужно, чтобы все больше и больше детей, молодежи видели красоту этой игры на открытом воздухе, в условиях нашей русской зимы... Пусть ваши успехи помогут другим увидеть красоту этой игры и тоже начать играть в хоккей».

Юным хоккеистам были вручены иконки Казанской Божией Матери с Патриаршим благословением.

По окончании церемонии состоялись финальные матчи турнира.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси