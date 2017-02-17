Заявление Святейшего Патриарха Кирилла в связи с передачей Исаакиевского собора в пользование Церкви
- 17 февраля
- 13:03
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Предстоятель Русской Церкви возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета
17 февраля 2017 года в Зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви огласил повестку дня и выступил с заявлением в связи с вопросом передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
- Об исполнении решений Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви и Архиерейского Собора (докладчики — ответственные лица согласно протоколам заседаний Высшего Церковного Совета);
- О порядке работы Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации (докладчик — протоиерей Леонид Калинин);
- Утверждение проекта документа «Методология организации трудовых артелей для бездомных людей в монастырях» (докладчик — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон);
- Разное: утверждение даты и темы Рождественских чтений 2018 года (докладчик — митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий).
В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха входят:
- управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий;
- председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион;
- председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент;
- первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Истринский Арсений:
- председатель Синодального миссионерского отдела митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн;
- председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий;
- председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк;
- председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл;
- председатель Учебного комитета при Священном Синоде архиепископ Верейский Евгений;
- председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Сергиево-Посадский Феогност;
- руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий;
- председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх;
- председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий;
- председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон;
- председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон;
- руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний;
- председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов;
- председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.
К участию в заседании были приглашены: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы Московской Патриархии; иерей Александр Стародубцев, руководитель проекта дистанционного образования Учебного комитета; А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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