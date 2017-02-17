Предстоятель Русской Церкви возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета

17 февраля в Зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

17 февраля 2017 года в Зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви огласил повестку дня и выступил с заявлением в связи с вопросом передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Повестка дня заседания включает следующие вопросы:

Об исполнении решений Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви и Архиерейского Собора (докладчики — ответственные лица согласно протоколам заседаний Высшего Церковного Совета);



О порядке работы Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации (докладчик — протоиерей Леонид Калинин);



Утверждение проекта документа «Методология организации трудовых артелей для бездомных людей в монастырях» (докладчик — епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон);



Разное: утверждение даты и темы Рождественских чтений 2018 года (докладчик — митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий).

В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха входят:

К участию в заседании были приглашены: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы Московской Патриархии; иерей Александр Стародубцев, руководитель проекта дистанционного образования Учебного комитета; А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси