Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла руководителю Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно с 45-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно с 45-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно с 45-летием со дня рождения.

Руководителю Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно

Уважаемый Антон Эдуардович!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 45-летием со дня рождения.

Свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и на этом поприще достигли немалых успехов. Своим профессионализмом, исполнительностью и ответственным подходом к делу Вы снискали доверие государственного руководства и уважение коллег.

Возглавляя ныне Администрацию Президента Российской Федерации, Вы помогаете лидеру страны в осуществлении его полномочий, в решении широкого спектра актуальных общественно-политических вопросов.

Надеюсь, что сложившееся конструктивное взаимодействие Администрации Президента России и Русской Православной Церкви будет и впредь приносить добрые плоды, способствуя воплощению социально полезных инициатив, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию людей, укреплению мира и гражданского согласия.

Желаю Вам душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и многих успехов в трудах.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ