Святейший Патриарх Кирилл: Новые храмы строит народ

15 февраля, за братской трапезой по окончании Литургии в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы, Святейший Патриарх Кирилл рассказал о строительстве православных храмов в столице.

15 февраля 2017 года, за братской трапезой по окончании Божественной литургии в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что храмы не строятся по приказу, и если бы призыв Церкви и Патриарха возводить храмы в столице не нашел отклик и поддержку в народе, то Программа строительства новых храмов, реализуемая сегодня в Москве, не могла бы воплощаться в жизнь.

«Новые храмы — это символы обновленной веры, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви — Вера — это та сфера, и Церковь — это та область жизни, где никакие приказы автоматически не исполняются, в отличие от армии. Здесь все воспринимается и имеет человеческий отклик только в том случае, если семена падают на благоприятную почту, то есть если люди верят в Господа, если они желают, чтобы Церковь и вера укреплялись, чтобы религиозная жизнь народа становилась богаче и сильнее».

«Именно потому что семена падают на благоприятную почву, чудесным образом строятся новые храм в городе Москве. Их строит народ — и в том смысле, что люди деньги собирают, но самое главное — в том смысле, что храмы нужны людям», ― подчеркнул Святейший Владыка.

Звучащие время от времени заявления о том, что новые храмы не нужны, не выражают настроения народа, полагает Святейший Патриарх.

«Люди, которым нужен храм, на митинги обычно не ходят и в социальных сетях они обычно не очень активны. Но как только появляется возможность, они последнюю копеечку несут на строительство храма и начинают своими силами кирпичики складывать, ― сказал Предстоятель. ― И этот тихий народный подвиг веры намного сильнее крика в Интернете и в прессе».

«Вера людей — это внутренняя сила народа. Именно благодаря ей мы выжили, несмотря на страшные события столетней давности, которые привели к разрушению национальной жизни, к уничтожению Церкви, к разрушению храмов», ― добавил Святейший Патриарх.

«Ни в одном мегаполисе мира сегодня не строится столько храмов, сколько в Москве, ― отметил Святейший Владыка. ― Что это означает? Это означает, что столетний опыт очень многому нас научил. Он нас научил тому, что без веры жить невозможно».

По словам Его Святейшества, народ можно увлечь, к примеру, теми или иными политическими идеями, «но меняются обстоятельства, и все разваливается». «А с жизнью Церкви Русской все произошло иначе, ― напомнил Предстоятель. ― Все приказы, все силы были брошены на то, чтобы навсегда уничтожить религию в нашем народе, разрушить храмы. Но внутренняя духовная энергия жизни народа этому противилась. В итоге это привело к тому, что мы сегодня строим храмы», ― заключил Святейший Владыка.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси