Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Алексию (Елисееву), епископу Галичскому и Макарьевскому

15 февраля Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Алексия на служение.

15 февраля 2017 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Алексия на служение.

Преосвященный епископ Алексий!

Днесь за Божественной литургией ты сподобился принять животворящую благодать Небесного Утешителя. Святой Дух, сошедший некогда на учеников Христовых в Иерусалиме, соделал тебя продолжателем высокого и славного служения сих самовидцев Воплощенного Слова, о Котором они свидетельствовали «даже до края земли» (Деян. 1:8).

Поздравляя тебя со знаменательным событием — епископской хиротонией — радуюсь вместе с тобою и со всеми предстоящими людьми, ибо ныне Церковь обрела нового свидетеля веры и архипастыря, учителя благочестия и тайносовершителя. Ныне радуется и Галичская земля, получившая своего иерарха и устроителя жизни церковной, блюстителя словесных овец Христовых и раздаятеля Божественной благодати.

Прежде же чем ты отправишься к месту своего служения, выслушай наставление, которое мне по древней традиции и по долгу Предстоятеля надлежит тебе преподать.

Пусть руководством тебе в трудах станет речение апостола Павла ко пресвитерам эфесским: Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями (в переводе на русский — епископами), пасти Церковь Господа и Бога, которую Он стяжал Кровию Своею (см. Деян. 20:28). Толкуя эти слова, святитель Иоанн Златоуст вопрошает: «Видишь ли, что он дает две заповеди? — Бесполезно как исправлять только других… так и заботиться только о самом себе. Последнее свойственно самолюбцу, который ищет только полезного для него самого и подобен человеку, закопавшему талант в землю. Говорит об этом (Павел) не потому, будто наше спасение важнее (спасения) стада, но потому что, когда мы внимаем себе, тогда получает пользу и стадо» (Беседы на Деяния Апостольские. Беседа 44).

Вторя первоверховному посланнику Христову, призываю тебя быть внимательным к собственной жизни, к своим поступкам и словам. Мы как служители алтаря Господня должны являть образец благочестия, пример следования за Христом и неотступного исполнения Его заповедей. Помни о том, что епископ — это тот, на кого обращены взоры многих, и ближних, и дальних. Зачастую по твоим делам люди будут судить о Православии и о Церкви, иногда даже по внешнему виду твоему, по манере поведения, по тому, как ты будешь общаться с людьми. И в этом смысле не только дела твои, но и слова будут иметь значение для многих. И в немалой степени от всего этого может зависеть, придет ли тот или иной человек к вере, останется ли в церковной ограде, будет ли тот или иной клирик ревностно трудиться на месте своего служения.

Внимая себе, внимай и всему словесному стаду, блюсти которое тебя днесь поставил Дух Святой. 39-е Апостольское правило гласит: Епископу вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их. Теперь ты несешь бремя забот об уловлении душ человеческих для Царствия Небесного, о возрастании пасомых в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как учит нас апостол Петр (2 Пет. 3:18). Пусть постоянным напоминанием об этом будет для тебя видимый знак епископского служения —омофор, знаменующий заблудшую овцу, которую нашел добрый пастырь и возложил на свои рамена, дабы сопричесть к остальному стаду. Уподобься Великому и Совершенному Пастырю и Пастыреначальнику Христу, знающему и любящему Своих словесных овец и имеющему попечение о спасении каждой из них. Взирая на эту часть архиерейского облачения, на омофор, который будет возлагаться торжественно посреди храма на твои плечи, помни об этом символе, символе несения на своих собственных плечах паствы, которая вверена тебе на пути к спасению. Более же всего подражай жертвенной любви Господа, подъявшего ради нас на свои рамена также крест и претерпевшего смерть. Именно этот образ является самым сильным, ибо тому, что совершил Господь, мы призваны стремиться подражать в своей жизни, помня слова Евангелия: «Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). И какое бы мы ни занимали иерархическое положение, мы должны всегда твердо помнить, что поставлены на служение другим, и призваны, по слову апостола Петра, пасти Божие стадо, какое у нас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду (1 Пет. 5:2-3).

Согласно решению Священного Синода, ты будешь епископствовать в древнем русском городе Галиче и возглавишь там новообразованную епархию. Тебе надлежит продолжить и преумножить труды Преосвященных владык, прежде заботившихся об этом уделе. Ты призван всесторонне развивать миссионерскую, катехизаторскую и просветительскую работу, привлекать подрастающее поколение к участию в различных церковных делах, заботиться об оказании помощи слабым и обездоленным. Такая деятельность на приходском и епархиальном уровне будет, несомненно, способствовать созиданию крепких православных общин, служить тому, чтобы голос Церкви был слышен людям, находящимся вне ее спасительной ограды.

Иногда, говоря о таких землях, как земля Костромская, утверждают, что, несмотря на славное прошлое, сегодня эти регионы проходят через трудные испытания: люди покидают насиженные места, особенно пустеют деревни, а потому и многие храмы сегодня там не наполнены народом. Но даже небольшая часть тех людей, которые живут сегодня на Костромской земле, могла бы заполнить все храмы области. Поэтому когда в храме недостаточно людей, мы должны думать не о том, как это отразится на материальном благополучии прихода, а о том, что нужно сделать, чтобы храм был полон. Потому что люди есть, им только нужно помочь ясно понять, что путь в храм есть путь к Богу, путь к их спасению, к их счастью. Сегодня нам всем следует ревностно и неустанно трудиться, и не только, конечно, на Костромской земле, дабы как можно больше наших современников обратили свои сердца ко Христу и, отложив, по слову Писания, прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, облеклись в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4:22,24). Именно об этом ты — преемник апостолов — призван особо заботиться, именно к этому прилагать все свои силы.

Окидывая мысленным взором широкое поле предстоящих трудов, не страшись возложенного на тебя бремени, не бойся неизбежных опасностей и трудностей на пути и никогда не отчаивайся. С упованием на Бога, на Его неизреченную милость и человеколюбие крайнее, с терпением проходи предлежащее тебе поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса (Евр. 12:1-2). И Господь не посрамит тебя и не оставит тщетной твою надежду, и во время благопотребное дарует Свою помощь и Свое утешение.

Итак, последуя призыву апостольскому, яви себя добрым домостроителем многоразличной благодати Божией (1 Пет. 4:10), в чем да споспешествует тебе в вышних живый и на смиренныя презираяй Господь предстательством Пречистой Своей Матери и великого сонма святых Церкви небесной и земной.

А теперь прими сей жезл и благослови людей, возносивших ныне усердные молитвы о даровании тебе непорочного архиерейства.

Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси