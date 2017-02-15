Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Сретения Господня после Литургии в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

15 февраля 2017 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Алексий, настоятель сего святого храма! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы всех вас поздравить с очень важным событием — освящением храма преподобного Серафима Саровского в Раеве. В течение целого ряда лет здесь была только построенная в 90-е годы деревянная часовня, и огромный район, где живут десятки тысяч людей, не имел другого храма. Мне рассказывали, что творилось у этой часовни в пасхальные дни, когда тысячи людей приходили освятить куличи, пасхи или просто услышать пение тропаря «Христос Воскресе». И как замечательно, что сегодня здесь построен один из самых красивых новых храмов города Москвы, и не просто храм, а целый комплекс, который уже используется для воспитания детей и молодежи, поддержки неимущих, развития многих образовательных программ, приносящих добрые плоды. Храм преподобного Серафима Саровского в Раеве действительно стал очень важным духовным центром, и я с особым чувством совершил сегодня его освящение.

Мне известно, через сколько трудностей вам пришлось пройти. Знаю, как собирались средства, как трудились на стройке верующие люди и как благодаря принятой городской программе строительства новых храмов в конце концов удалось разрешить вопросы, казавшиеся неразрешимыми. Непросто созидался этот храм, но дело Божие никогда не совершается легко и просто. Быть может, кто-то спросит: почему же так? Разве Бог не помогает, когда мы совершаем что-то во имя Его? А если мы, проходя через жизненные испытания, не чувствуем помощи Божией, то нередко отчаиваемся, начинаем роптать на Бога, и наша вера ослабевает. Бывает даже, что человек становится неверующим, посчитав, что не получил от Бога помощи. Так вот, чтобы понять, как Бог действует по отношению к нам, мы должны очень серьезно воспринять услышанные сегодня слова Евангелия (Лк. 2:22-40).

Встречая Богомладенца Иисуса и Его Мать в Иерусалимском храме, праведный Симеон произносит слова, которые не посмел бы отнести на свой счет ни один великий человек, рассчитывающий на поддержку людей: «Се, лежит Сей Младенец на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Можно ли представить политика, который, выдвигая свою кандидатуру, попросил, чтобы о нем было сказано нечто подобное, — что он будет на падение и на восстание многих и окажется предметом пререканий? Уверен: за такого кандидата никто бы не проголосовал. Так почему же слова старца Симеона мы повторяем всякий раз, когда совершается богослужение в праздник Сретения Господня? Потому что в этих словах — величайшее Божественное откровение, а не стремление заручиться поддержкой со стороны.

Господь не обещает, что такая поддержка последует автоматически. Никто не может быть уверен, что, став христианином, он непременно будет иметь поддержку. И Господь открывает нам величайшую правду об отношении Бога к человеку. Бог всех нас любит, потому что Он наш Отец. Как отец не может не любить свое дитя, так и Бог не может не любить все Свое творение, особенно человека. Мы знаем, как жестко родители воспитывают порой своих детей и как дети от этого страдают. Но Господь ничего не делает насильно — Он просто протягивает нам Свою руку, и это не подъемный кран, а рука любящего Отца, которая касается нас на трудных путях нашей жизни. Бог не нарушает нашу свободу и не вторгается в нашу жизнь так, как это свойственно некоторым людям. Бог постоянно пребывает рядом с нами, и если мы верим в Его присутствие, открываем свое сердце Господу, то Он совершает с нами то, чего не может совершить ни один, даже самый сильный, человек, ни один выдающийся правитель, ни один великий мудрец, — Он нас спасает.

У большинства людей, которые ходят в храм, причащаются Святых Христовых Таин, есть опыт прикосновения к Божественной благодати. Мы знаем, что происходит в наших сердцах, надломленных духовными или физическими болезнями, тяжелыми жизненными обстоятельствами, когда словно нет ни просвета, ни сил. И когда мы касаемся этой Божественной руки, принимая Святые Христовы Тайны, вознося искреннюю сердечную молитву, — сколь многое нам открывается! И это необязательно особые мысли, хотя и такое нередко случается. Главное, вдруг успокаивается душа, и мы начинаем смотреть на стесненные жизненные обстоятельства как бы с высоты птичьего полета, оставляя где-то далеко внизу каждодневные скорби.

Господь помогает человеку, когда тот по собственной воле принимает эту помощь. Может быть, именно потому многие и не верят, что не чувствуют Божиего присутствия. Однако веру человека, пережившего опыт Богообщения, невозможно разрушить никакими гонениями или соблазнами. Поэтому каждый из нас должен помнить слова старца Симеона Богоприимца «Се лежит Сей на падение и на восстание многих» — падение тех, кто не видит Божие присутствие, кто отвергает Его руку, и восстание тех, кто верит в Его присутствие и ощущает силу Его благодати. Для того мы и строим храмы Божии, — чтобы как можно больше людей почувствовали, что Бог рядом, что Он может восставить падшего, совершить великое преображение человеческой личности и придать ей силы для преодоления любых испытаний.

Да поможет всем нам Господь никогда не падать, но восставать и, опираясь на силу Божию, возрастать от силы к силе и восходить по пути, который каждого из нас ведет к Царствию Небесному. С праздником поздравляю всех вас!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси