В праздник Сретения Господня Предстоятель Русской Церкви освятил храм прп. Серафима Саровского на северо-востоке Москвы и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Серафима Саровского в Раеве г. Москвы и возглавил хиротонию архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского (Костромская митрополия).

15 февраля 2017 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, возведенного в районе Северное Медведково Северо-Восточного административного округа г. Москвы по Программе строительства православных храмов в столице. В праздник Сретения Господня традиционно отмечается также День православной молодежи.

Строительство храма преподобного Серафима Саровского в Раеве началось в 2005 году. Здание церкви возведено в лучших традициях русского храмового зодчества XVI века. Верхний престол освящен в честь преподобного Серафима Саровского, нижний ― в честь святителя Николая, архиепископ Мир Ликийских, чудотворца. Малое освящение состоялось 30 июля 2016 года. Высота здания ― 43 метра, общая площадь ― 1100 кв. м. Храм рассчитан на 1000 человек.

За Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Алексия (Елисеева) во епископа Галичского и Макарьевского (Костромская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт; епископ Троицкий Панкратий, наместник Валаамского ставропигиального монастыря, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых; епископ Подольский Тихон, управляющий Северо-восточным викариатством г. Москвы; епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии; епископ Воскресенский Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Георгий Климов, благочинный Троицкого округа Северо-восточного викариатства г. Москвы; священник Алексий Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, помощник начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по работе с верующими военнослужащими; клирики Костромской митрополии и духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали: председатель Московской городской Думы А.В. Шапошников; глава городского округа города Галич Костромской области С.В. Синицкий; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; префект Северо-Восточного административного округа г. Москвы В.Ю. Виноградов; начальник Московского Суворовского училища генерал-майор А.М. Касьянов, президент ООО «Корпорация ВИТ» В.И. Тырышкин; а также представители командования Военной академии РВСН имени Петра Великого ― генерал-лейтенант В.Л. Захаров, референт командующего РВСН; генерал-лейтенант В.А. Вакуленко; полковник А.Н. Размазнин, воин-интернационалист, участник четырех войн за границей; полковник К.Г. Сергеев.

За Литургией молились строители и благотворители нового храма, многочисленные верующие, проживающие в районе Северное Медведково и других районах столицы..

Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз». Верующие, не попавшие в переполненный храм, наблюдали за трансляцией на большом экране, установленном на площади перед храмом

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил в сан священника диакона Максима Юдакова, клирика храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще г. Москвы.

Перед причастием епископ Подольский Тихон огласил Патриаршее послание по случаю празднования Дня православной молодежи.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Сергий Волков, настоятель храма Воскресения Словущего в Марьинском парке г. Москвы.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Галичского и Макарьевского Алексия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.

Затем было совершено славление празднику Сретения Господня.

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Раеве священник Алексий Яковлев приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла и преподнес Его Святейшеству икону преподобного Серафима Саровского.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом. В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал икону святителя Николая Чудотворца.

Во внимание к помощи в строительстве храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы Святейший Патриарх Кирилл наградил генерального директора ЗАО «Доринж-39» Г.Г. Гаджимусаева орденом преподобного Серафима Саровского III степени, генерального директора ООО «Аирис» А.А. Мамонова ― Патриаршим знаком храмостроителя, заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы по строительству Е.Д. Каданцева ― Патриаршей грамотой, председателя правления АО «АКБ «Московский кредитный банк»» В.А. Чубаря ― Патриаршей грамотой.

Затем на территории храма состоялось общение Предстоятеля Русской Православной Церкви с молодежью прихода. Молодые люди рассказал Его Святейшеству о проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», который действует с 2006 года. В рамках проекта добровольцы участвуют в восстановлении храмов Русского Севера ― расчищают завалы, проводят противоаварийные и консервационные работы, устанавливают иконы и приглашают священнослужителей для совершения богослужений.

За десять лет существования проекта было проведено более 240 экспедиций, в ходе которых обследовано 350 храмов и часовен, в 127 из них проведены противоаварийные и консервационные работы. В тринадцати храмах впервые за десятилетия с момента закрытия были отслужены Божественные литургии. Более 240 человек из местных жителей приняли крещение, проведено 200 богослужений.

Традиционно в экспедициях принимают участие преподаватели и студенты Сретенской и Николо-Угрешской духовных семинарий, молодежь подворья Оптиной пустыни и многих других храмов Москвы. В 2016 году состоялось 67 экспедиций, в которых приняло участие более 500 волонтеров. Год назад в рамках проекта «Общее дело» на территории храма преподобного Серафима Саровского в Раеве открылась Школа плотницкого мастерства.

Также молодые прихожане рассказали о других направлениях приходской работы, в частности, о воскресных школах для детей и взрослых, о сотрудничестве прихода с Московским Суворовским военным училищем и Военной академией РВСН им. Петра Великого.

Святейший Патриарх Кирилл дал высокую оценку молодежным инициативам прихода.

Предстоятель Русской Церкви освятил две деревянные главки для храмов Архангельской области, изготовленные и покрытые лемехом в Школе плотницкого мастерства при храме в Раеве. Летом добровольцы проекта «Общее дело» перевезут главки в Архангельскую область и установят на звоннице храма святителей Кирилла и Афанасия Александрийских в д. Окуловская Верхнетоемского района и на храме в урочище Яблонь-Горка Плесецкого района.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси