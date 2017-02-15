Патриаршее поздравление епископу Вяземскому Сергию с 50-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Вяземского и Гагаринского Сергия с 50-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Вяземского и Гагаринского Сергия с 50-летием со дня рождения.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Сергию, епископу Вяземскому и Гагаринскому

Ваше Преосвященство!

В день праздника Сретения Господня примите мои сердечные поздравления с 50-летним юбилеем вкупе с молитвенными пожеланиями здравия крепкого, мира душевного и многих милостей от Солнца Правды Христа Бога нашего.

В молодом возрасте Вы приняли диаконский и иерейский сан и несли различные послушания на родной для Вас Смоленщине. Спустя годы решением Священного Синода Вы были избраны главой новообразованной Вяземской епархии, где ныне совершаете епископские труды, стремясь, по призыву апостола, представить себя Господу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).

Во внимание к Вашему служению и в связи со знаменательной датой в Вашей жизни полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского III степени.

Предстательством Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии да споспешествует Вам Спаситель Христос в дальнейших архипастырских трудах.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ