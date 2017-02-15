Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи
- 15 февраля
- 10:30
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Сербии Т. Николичу с 65-летием со дня рождения
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Сербии Томислава Николича с 65-летием со дня рождения.
Его Превосходительству господину Томиславу Николичу, Президенту Республики Сербии
Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент!
Примите мои сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения.
Многим людям в Сербии и далеко за ее пределами Вы известны как опытный государственный деятель, отстаивающий целостность страны и национальные интересы народа, заботящийся о сохранении его исконных традиций, духовной культуры и исторического наследия.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменно теплое отношение к России. Достойной наградой за Ваш весомый вклад в укрепление братских связей между нашими странами, а также в утверждение христианских ценностей в современном обществе стала премия Международного фонда единства православных народов, присужденная Вам в прошлом году.
В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, помощи Божией и успехов в ответственных трудах, а всем жителям Сербии — мира и благополучия.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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