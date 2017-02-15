Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Республики Сербии Т. Николичу с 65-летием со дня рождения

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Сербии Томислава Николича с 65-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Сербии Томислава Николича с 65-летием со дня рождения.

Его Превосходительству господину Томиславу Николичу, Президенту Республики Сербии

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент!

Примите мои сердечные поздравления с 65-летием со дня рождения.

Многим людям в Сербии и далеко за ее пределами Вы известны как опытный государственный деятель, отстаивающий целостность страны и национальные интересы народа, заботящийся о сохранении его исконных традиций, духовной культуры и исторического наследия.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за неизменно теплое отношение к России. Достойной наградой за Ваш весомый вклад в укрепление братских связей между нашими странами, а также в утверждение христианских ценностей в современном обществе стала премия Международного фонда единства православных народов, присужденная Вам в прошлом году.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, помощи Божией и успехов в ответственных трудах, а всем жителям Сербии — мира и благополучия.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ