Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.

Дорогие братья и сестры!

Совершая ныне празднование Сретения Господня, наша Церковь творит по сложившейся традиции молитву о молодом поколении, с надеждой вглядывается в тех, кому предстоит хранить и проповедовать православную веру в ближайшие десятилетия.

Обращаясь к Своим ученикам, а через них и ко всем нам, Господь неслучайно назвал их «солью земли» и «светом мира» (Мф. 5:13-14). Подобно тому как соль существенно изменяет вкус пищи к лучшему и сохраняет продукт от разложения, христиане призваны преображать мир силой убедительного свидетельства о Распятом и Воскресшем Иисусе, делами любви и милосердия являть себя истинными последователями Спасителя. Особое звучание и важность эти слова приобретают в отношении молодых людей, которые традиционно являются наиболее активными участниками общественной жизни и способны оказывать немалое влияние на происходящие в ней процессы. Дай Бог, чтобы «соль» вашей веры никогда не потеряла свою силу (Мф. 5:13), а свет добрых дел светил ярко ближним и дальним, дабы прославлялось неизменно имя Отца нашего Небесного (Мф. 5:16) и утверждалась вера Христова в сердцах современников.

От души поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня и желаю крепкого здоровья, мира и обильных милостей от Подвигоположника нашего спасения.

Благословение Божие да пребывает с вами во все дни вашей жизни.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ