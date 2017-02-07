Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской после Литургии в Храме Христа Спасителя
- 7 февраля
- 14:40
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Святейший Патриарх Сербский Ириней совершил Литургию на подворье Русской Церкви в Белграде
5 февраля 2017 года на подворье Русской Православной Церкви в Белграде отметили восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественную литургию в Свято-Троицком храме подворья в этот день совершил Предстоятель Сербской Православной Церкви.
Святейшему Патриарху Иринею сослужили сербское духовенство и настоятель подворья Русской Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев. В храме собралось множество прихожан ― русских, сербов и православных верующих других национальностей.
На богослужении присутствовали посол Белоруссии в Сербии В.Н. Чушев, советник по культуре Посольства Российской Федерации в Сербии И.И. Гнедкова, торговый представитель России в этой стране А.Н. Хрипунов, руководитель представительства Россотрудничества в Белграде Н.В. Кущенкова, директор канцелярии по делам религии Республики Сербия Милета Радоевич и академик-музыковед д-р Д. Стефанович.
По окончании Литургии протоиерей Виталий Тарасьев обратился к Святейшему Патриарху Иринею со словами приветствия и благодарности за молитвенное участие в праздновании важной для Русской Церкви годовщины начала Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священнослужитель также подчеркнул, что Русская Православная Церковь не оставляет усилий по оказанию помощи христианам, переживающим тяжелые испытания на Ближнем Востоке, а также чадам Сербской Церкви в Косово и Метохии.
Настоятель подворья преподнес в дар Святейшему Патриарху Иринею икону святого равноапостольного Кирилла, просветителя Словенского, отметив значение подвига этого угодника Божия в том числе для русского и сербского народов. Образ был написан в иконописной мастерской имени преподобного Андрея Рублева при Русском подворье.
Предстоятель Сербской Православной Церкви обратился к верующим в храме со словом проповеди. Святейший Патриарх Ириней также подчеркнул, что восемь лет Предстоятельского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла были отмечены многими благими переменами в церковной жизни, которые заметны всякому посещающему пределы Московского Патриархата. «Россия наиболее могущественная, наиболее крупная и наиболее многочисленная православная страна в мире, она возродилась и вернулась к Богу», ― сказал он, добавив, что труды Патриарха Кирилла имеют значение не только для России и других стран канонической ответственности Русской Церкви, но и для стран Европы и других континентов.
В завершение торжеств настоятель подворья в Белграде дал торжественный прием по случаю знаменательной даты.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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