Святейший Патриарх Сербский Ириней совершил Литургию на подворье Русской Церкви в Белграде

5 февраля на подворье Русской Православной Церкви в Белграде отметили восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественную литургию в этот день совершил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

5 февраля 2017 года на подворье Русской Православной Церкви в Белграде отметили восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественную литургию в Свято-Троицком храме подворья в этот день совершил Предстоятель Сербской Православной Церкви.

Святейшему Патриарху Иринею сослужили сербское духовенство и настоятель подворья Русской Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев. В храме собралось множество прихожан ― русских, сербов и православных верующих других национальностей.

На богослужении присутствовали посол Белоруссии в Сербии В.Н. Чушев, советник по культуре Посольства Российской Федерации в Сербии И.И. Гнедкова, торговый представитель России в этой стране А.Н. Хрипунов, руководитель представительства Россотрудничества в Белграде Н.В. Кущенкова, директор канцелярии по делам религии Республики Сербия Милета Радоевич и академик-музыковед д-р Д. Стефанович.

По окончании Литургии протоиерей Виталий Тарасьев обратился к Святейшему Патриарху Иринею со словами приветствия и благодарности за молитвенное участие в праздновании важной для Русской Церкви годовщины начала Предстоятельского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священнослужитель также подчеркнул, что Русская Православная Церковь не оставляет усилий по оказанию помощи христианам, переживающим тяжелые испытания на Ближнем Востоке, а также чадам Сербской Церкви в Косово и Метохии.

Настоятель подворья преподнес в дар Святейшему Патриарху Иринею икону святого равноапостольного Кирилла, просветителя Словенского, отметив значение подвига этого угодника Божия в том числе для русского и сербского народов. Образ был написан в иконописной мастерской имени преподобного Андрея Рублева при Русском подворье.

Предстоятель Сербской Православной Церкви обратился к верующим в храме со словом проповеди. Святейший Патриарх Ириней также подчеркнул, что восемь лет Предстоятельского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла были отмечены многими благими переменами в церковной жизни, которые заметны всякому посещающему пределы Московского Патриархата. «Россия наиболее могущественная, наиболее крупная и наиболее многочисленная православная страна в мире, она возродилась и вернулась к Богу», ― сказал он, добавив, что труды Патриарха Кирилла имеют значение не только для России и других стран канонической ответственности Русской Церкви, но и для стран Европы и других континентов.

В завершение торжеств настоятель подворья в Белграде дал торжественный прием по случаю знаменательной даты.

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru