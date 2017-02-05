Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской после Литургии в Храме Христа Спасителя

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

5 февраля 2017 года, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья, матушки игумении, сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем. Это особенный день — сегодня первое воскресенье, с которого мы начинаем подготовку к Великому посту. И так совпало, что именно в это воскресенье Церковь наша прославляет мучеников и исповедников Церкви Русской XX века.

Гонения на Церковь совершались на протяжении всей истории — с самых первых дней существования христианской общины в Иерусалиме. Тех, кто исповедовал Христа Господом и Спасителем, побивали камнями, отлучали из общения, преследовали даже до конца земли. Только вдумайтесь в тот факт, что все апостолы, кроме евангелиста Иоанна Богослова, были умерщвлены, став жертвами гонений за Господа и Спасителя! Почему же последователей Христа уничтожали? А потому что многим казалось, что появление христианства угрожает их собственным религиозным целям и задачам. Так думали иудеи, так думали язычники, а вскоре и Римское государство поставило вопрос: а не угрожает ли христианство целостности, благополучию и сплоченности великой империи? И покуда некоторые из императоров полагали, что непременно угрожает, продолжались — вплоть до начала IV века — страшные гонения. Почти каждый день мы вспоминаем имена мучеников и исповедников эпохи тех самых страшных римских гонений, что обрушились на Церковь и на христиан якобы ради защиты государственных интересов.

Но, наверное, только в новое время возникла новая мотивация для гонений. Движимые своими философскими убеждениями, а лучше сказать, фантазиями, те, кто пришел ко власти, почувствовали в христианстве идеологическую опасность, потому что проповедь Христа возвышала человека над сиюминутной борьбой, выводила из контекста человеческих страстей, а значит, мешала управлять человеческим сознанием во имя достижения совершенно конкретных идеологических целей. Но ведь никто никогда не формулировал подлинные причины этих гонений так, как мы с вами сейчас можем сформулировать. А объяснялось это просто: христианская вера мешает прогрессу, мешает развитию образования и науки, а значит, мешает человеческому счастью. Так вот, для того чтобы люди были счастливы, христиан нужно убивать, их храмы закрывать, а государство строить на основах, не имеющих никакого отношения к христианской нравственности. Эти пагубные диавольские намерения были импортированы в сознание нашей элиты и даже части нашего народа, и гонение против Церкви Русской было развязано именно для того, чтобы приблизить — вдумаемся! — «светлое будущее». Ведь христиане мешали этому «светлому будущему», хотя никто из них не выступал против установившегося политического строя, — они только исповедовали честно веру. Когда от них требовали: «Отрекись», они говорили: «Нет, не могу. Моя верность Христу превыше верности чему бы то ни было, и я готов за Христа умереть». Сотни тысяч людей — наверное, больше, чем в Римской империи, — были погублены. Это наш народ, самые лучшие его представители, которые якобы мешали построить светлое будущее. И, пройдя через испытания и страдания XX века, скорби великой войны и огромные жертвы как страшное наказание за всё это беснование, народ наш стал постепенно выходить из плена.

Сегодня мы имеем возможность говорить обо всем этом открыто, никого не боясь, ставить очень важные вопросы. И может быть, самый важный вопрос: а есть что-то в этом мире, особенно связанное с благополучием и процветанием человека, ради чего надо стоило бы убивать другого? Ведь и сегодня мы наблюдаем безумные действия тех, кто уничтожает своих конкурентов, — это тот же способ расчистить себе дорогу в «светлое будущее», стать более знатным, богатым, иметь больше власти. Опыт христианской истории учит нас: нельзя идти таким путем. Более того, это путь в никуда. Но разве могли римские императоры — Нерон, великий Траян, Диоклетиан — поверить, что вся организация этой могущественной империи — юриспруденция, армия, дисциплина, денежная система, транспортная инфраструктура, обеспечивавшие господство над всем Средиземноморьем, — будет неспособна уничтожить христианскую веру? Все они страшно ошиблись. Они ушли из истории как гонители, как люди жестокие, а вера христианская существует. Наверное, точно так же гонители в Западной Европе в новое время уничтожали храмы и монастыри, полагая, что политическая культура и политическая философия, исключающие Бога и призывающие к борьбе с религией, позволят построить благополучное общество и исторгнуть веру христианскую. Не получилось!

Но, наверное, самый поразительный пример полного краха гонений — это наша Церковь и наша страна. Почему же так? Сегодня за Литургией читался отрывок из Послания апостола Павла к Римлянам, в которой он говорит, что уверен — уверен в том, что «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39). Вот этого не знали гонители. Они не знали, что в этих людях — слабых, поверженных силой государственного принуждения, — пребывает сила Божия. Не отказываясь от Христа, не предавая своих интересов, эти люди защищали Христа, а Он защитил их, и они все — в Его Царстве. Но Он защитил их не только в плане их личного спасения, но по отношению к делу, которому они служили. И сегодня в центре Москвы, в этом восставленном из праха кафедральном соборе Христа Спасителя, который сам по себе является символом возрождения веры Святой Руси, с великим благодарением Богу мы возносим молитвы о новомучениках и исповедниках Церкви Русской, подвиг которых укрепил в вере наш народ. Мы знаем, что эти новомученики и исповедники сегодня молятся о стране нашей, о Церкви нашей, и не является ли тот подъем, духовный и материальный, который, несмотря на трудности, мы все сегодня видим, ответом Божиим на тот подвиг жертвенный и на ту молитву, которую возносят к Его престолу наши святые новомученики и исповедники, предшественники наши по пребыванию в ограде Святой Русской Православной Церкви?

Мы вступили в год воспоминания о событиях столетней давности, и дай Бог, чтобы эти воспоминания и размышления о трагедии нашего народа помогли нам навсегда избавиться от искушений и соблазнов, которые толкают людей на самые страшные деяния — якобы во имя возможного благополучия. Да не будет так! С праздником всех вас поздравляю!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси