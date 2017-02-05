Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Сергию (Телиху), епископу Маардускому

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве и возглавил хиротонию архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Сергия на служение.

5 февраля 2017 года, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве и возглавил хиротонию архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Сергия на служение.

Преосвященный епископ Сергий!

«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова» (Еф. 4:7), — читаем мы в апостольском послании. В сей день по соборным молитвам всей Церкви чрез возложение на твою главу Святого Евангелия и рук архипастырей ты получил благодать Святого Духа — «Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия» (тропарь на великом освящении воды).

Сегодня ты примешь в свои руки епископский жезл — зримый символ архиерейской власти и достоинства, и прежде чем направишься на новое место твоего церковного служения, выслушай со вниманием Патриаршее напутствие, которое с отеческой любовью и заботой желаю преподать тебе ныне.

«Жезл силы послет ти Господь от Сиона» (Пс. 109:2), — так учит нас 109 псалом. Жезл сей, по выражению святителя Иоанна Златоуста, «иногда означает наказание, иногда благодеяние, иногда утешение, а иногда есть знак царства» (Беседа на псалом 109). За время епископского делания ты опытно многократно убедишься в истинности этих слов великого вселенского учителя. И несмотря на то, что тебе предстоит нести викарное служение, сказанное Златоустым святителем не теряет своего значения и актуальности, ибо вместе с трудами на ниве церковной ты разделишь с правящим архиереем и ответственность за врученные Господом клир и паству.

Путь, который сегодня открывается пред тобою, тернист и непрост: он требует ежедневного труда, непрестанной молитвы, постоянной работы над собой и полной отдачи физических и душевных сил. Как и на любом поприще служения, здесь не обойдется без искушений и трудностей. Но ты не отчаивайся и помни о том, что все «надеющиеся на Господа обновятся в силе» (Ис. 40:31) и уповающие на Него вовек не постыдятся (Пс. 24:1). Особенно же бойся впасть в искушение гордыни и самопревозношения, которое может посетить тебя, если ты начнешь воспринимать на свой счет почести и знаки внимания, оказываемые тебе людьми из уважения к твоему архиерейскому сану.

Всегда содержи в уме своем и сердце слова пророка и псалмопевца Давида: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу» (Пс. 113:9). Восприняв благодать епископства, ниспосланную тебе свыше, помни о сугубой ответственности, которую ты несешь с сего момента пред Богом: по тому, как ты будешь исполнять возложенное на тебя высокое архиерейское служение, окружающие будут судить не только о тебе как о пастыре, но и вообще о всей Церкви и о вере православной, особенно в условиях жизни той страны, где ты будешь проходить свое служение.

Народ, почитая служителей Божиих, всегда предъявлял к ним очень высокие требования. В сознании людей существовал и существует образ идеального пастыря: пастыря доброго, мудрого, ревностного и справедливого. Страждущие и обремененные скорбями будут искать у тебя утешения, сочувствия, любви и поддержки — тогда жезл твой, по слову Златоуста, будет жезлом благодеяния. Работа с людьми никогда не была простой, и ты наверняка не раз убеждался в этом. Из любви к человеку архиерею приходится порой прибегать и к строгости, тогда жезл епископский становится символом наказания, как говорит об этом святитель Иоанн.

Наконец, жезл епископский — это символ царства. Как апостолы, имея в себе Христа (Гал. 2:20), все совершали по повелению Спасителя, так и ты, облекшись в доспехи особой благодати Божией, принимаешь жезл в том числе и для того, чтобы Господь через тебя действовал, через тебя изливал благодать Свою на людей, через тебя наставлял, утешал, исцелял, чтобы через тебя являлась людям красота Божиего Царства.

Весь мир обошли апостолы, проповедуя слово Божие, обращая заблудших к истинной вере, врачуя душевные и телесные недуги именем Христовым. Ныне же ты премудрым промыслом Вседержителя направляешься на землю Эстонии, дабы помогать в святительских трудах Преосвященному митрополиту Корнилию. Да обретет сей почтенный архипастырь в тебе доброго и послушного сына, верного и единомысленного соработника, какими были для первоверховных Павла и Петра апостолы Тимофей и Марк.

Епископское служение на эстонской земле имеет свою специфику, связанную с жизнью в инославном окружении, а потому архипастырю надлежит проявлять особую мудрость, тактичность и в тоже время особую ревность о свидетельстве, красоте и истинности православной веры. Более двадцати лет ты живешь в этой стране и хорошо знаешь нужды и чаяния народа. Убежден, что опыт, полученный тобою за эти годы, будет востребован на новом месте твоих трудов.

История нашей Церкви в Эстонии насчитывает многие столетия. Милостью Божией она не пресекалась даже во времена самых суровых гонений в XX веке. Немало подвижников и исповедников веры явила за эти годы Православная Церковь в Эстонии. Их молитвы пред престолом Всевышнего Бога да укрепят тебя в предлежащем епископском служении, а примеры их высокой духовной жизни и ревности о славе Господа Иисуса да вдохновляют тебя неизменно в твоих трудах на ниве церковной, в служению делу спасения вверенной тебе паствы, в хранении верности данной тобою ныне архиерейской присяге и каноническому порядку церковного бытия.

Теперь же, наставляемый сими словами, прими в руки свои архипастырский жезл и благослови народ Божий, возносивший ко Господу прошения о даровании тебе непорочного архиерейства. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси