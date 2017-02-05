В праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя и возглавил хиротонию архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве и возглавил хиротонию архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии.

5 февраля 2017 года, в Неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Сергия (Телиха) во епископа Маардуского, викария Таллинской епархии (Эстонская Православная Церковь).

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Виленский и Литовский Иннокентий; архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры; епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр; епископ Нарвский и Причудский Лазарь; епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского ставропигиального монастыря; епископ Сакраментский Ириней, викарий Западно-Американской епархии; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП; архимандрит Тихон (Секретарев), наместник Успенского Псково-Печерского монастыря; протоиерей Николай Соколов, настоятель храма свт. Николая Мирликийского в Толмачах при Третьяковской галерее г. Москвы; протоиерей Димитрий Рощин, начальник управления по работе с общественными объединениями и организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех Горах г. Москвы; протоиерей Виктор Сандар, настоятель храма прп. Сергия Радонежского на Рязанке г. Москвы, благочинный ставропигиальных приходов и Патриарших подворий Московской области; духовенство г. Москвы.

На богослужении присутствовали: помощник Президента РФ И.О. Щеголев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий, заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам А.А. Климов, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.

Затем были совершены молитвы о упокоении душ «усопших рабов Божиих, в годы гонения на Церковь Христову за Православную веру и правду в прошедшем столетии страшные страдания и истязания претерпевших и мученическую кончину приявших архипастырей, иереев и диаконов, монашествующих и мирян от глада, хлада и иных истязаний, ран и болезней в заточении во узах скончавшихся, о них поминание творим ныне и их же имена Ты Сам Господи веси».

За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Димитрия Борсука, клирика храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Лев Семенов, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе г. Москвы, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по пострадавшим и принявшим мученическую кончину за веру в годы гонения в XX веке.

Затем Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Маардуского Сергия на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.

Святейший Патриарх Кирилл совершил славление новомученикам и исповедникам Церкви Русской и обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Далее Святейший Владыка вручил высокие церковные награды.

Во внимание к трудам, направленным на утверждение традиционных ценностей в отечественной культуре, и в связи с 80-летием со дня рождения Народный артист РСФСР М.И. Ножкин был награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

Во внимание к трудам на благо Церкви и Отечества и в связи с 65-летием со дня рождения народный артист Российской Федерации О.М. Газманов был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Во внимание к многолетним трудам по укреплению и развитию связей Японской Автономной Православной Церкви с Матерью-Церковью и в связи с 45-летием со дня рождения сотрудник ОВЦС МП Д.И. Петровский удостоен ордена равноапостольного святителя Николая, архиепископа Японского, III степени.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси