Патриаршее поздравление епископу Серпуховскому Роману с 60-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Серпуховского Романа, викария Московской епархии, с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил епископа Серпуховского Романа, викария Московской епархии, с 60-летием со дня рождения.

Его Преосвященству Преосвященнейшему Роману, епископу Серпуховскому, викарию Московской епархии

Ваше Преосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 60-летием со дня рождения.

Господь призвал Вас к иерархическому служению в Церкви, дабы Вы имели возможность словом и делом свидетельствовать людям о Том, Кто есть Путь, и Истина, и Жизнь (Ин.14:6).

За минувшие годы Вы немало потрудились во Владимирской, Кишиневской и Московской епархиях. Более четверти века Вы со тщанием и ответственностью исполняете различные послушания, возлагаемые на Вас митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, вносите свой посильный вклад в возрождение и развитие приходской и монашеской жизни в Подмосковье.

Храня верность епископскому долгу, Вы призываете народ Божий к молитвенному и евхаристическому общению, к исполнению евангельских заповедей, делам христианской любви и милосердия.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с 60-летием со дня рождения полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.

Всещедрый Господь да споспешествует Вам в дальнейшем архипастырском служении во благо Святой Церкви, храня Вас в добром здравии на многая лета.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ