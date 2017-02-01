В Храме Христа Спасителя состоялся прием по случаю восьмой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

1 февраля, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по окончании праздничного богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась братская трапеза.

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по окончании праздничного богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась братская трапеза.

Святейшего Владыку поздравили: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков, губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес ответное слово, в котором поблагодарил выступавших.

«Прежде всего благодарю за ваши молитвы, которые я чувствую, которыми духовно поддерживаюсь, — сказал, в частности, Святейший Патриарх. — Даже когда наступает предел физических, а порой и духовных сил, вдруг появляются новые мысли, некое вдохновение, и понимаешь, что из человеческого естества все это произойти не может. Поэтому прошу и впредь не оставлять меня в своих молитвах, потому что искренняя молитва достигает Бога, а Господь по вашим молитвам и подает».

«В Церкви всегда была соборность, и решения принимались на основании широкого обсуждения. Недавно закончился пленум Межсоборного присутствия, на котором в течение двух дней мы редактировали два документа. Это очень непростое дело — редактировать в группе из 150 человек, причем каждый мог высказаться, каждый мог внести свои предложения. Но в результате мы создали очень сбалансированный текст. Ни Патриарх, ни даже Синод не сделали бы то, что мы сделали вместе — епископат, духовенство, миряне, мужчины и женщины, молодые и старые, — все те, кто принимал живое участие в обсуждении заданных тем», — отметил Предстоятель.

По словам Его Святейшества, многое, что кажется невозможным, совершается в Церкви по молитвам верующих. «Мы направляем свою молитву к Богу, а в ответ Бог передает всем нам Свою благодать, — отметил Патриарх. — Именно поэтому Церковь непобедима, и врата ада никогда ее не одолеют».

«Это не значит, что мы должны ничего не делать. Господь никогда не помогает тем, кто не трудится, кто отказывается пройти свою часть пути. Но если мы будем делать все, что в наших силах, то и Господь будет нам вспомоществовать», — заключил Святейший Владыка.

Затем в Тронном зале Патриарших палат в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл принял поздравления от членов Священного Синода, глав митрополий, иерархов, представителей Поместных Православных Церквей, синодальных учреждений, наместников ставропигиальных обителей и духовенства.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси