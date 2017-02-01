В сороковой день после крушения самолета Ту-154 близ Сочи Святейший Патриарх Кирилл совершит заупокойное богослужение в Новоспасском монастыре в Москве

2 февраля 2017 года, на сороковой день после крушения самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилла в память о погибших совершит заупокойное богослужение в Новоспасском ставропигиальном монастыре г. Москвы.