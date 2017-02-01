Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
- 1 февраля
- 17:22
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В сороковой день после крушения самолета Ту-154 близ Сочи Святейший Патриарх Кирилл совершит заупокойное богослужение в Новоспасском монастыре в Москве
2 февраля 2017 года, на сороковой день после крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем близ Сочи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в память о погибших совершит заупокойное богослужение в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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