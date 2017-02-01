Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
- 1 февраля
- 15:14
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Решением Синода образован Организационный комитет по проведению мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь
1 февраля 2017 года в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.
Члены Синода приняли решение образовать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь (см. журналы Синода от 1 февраля 2017 года).
В состав Оргкомитета вошли:
- митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель;
- митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;
- митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви;
- митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образованию и катехизации;
- архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;
- архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии;
- архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, — секретарь;
- епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан;
- епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии;
- епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим;
- епископ Слуцкий и Солигорский Антоний;
- епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии;
- епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;
- епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;
- протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
- архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
- протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
- протоиерей Кирилл Каледа, председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы;
- протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых;
- игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской;
- протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;
- протоиерей Петр Холодный, клирик Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви;
- В.Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
- Е.А. Пархаев, директор ХПП «Софрино».
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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