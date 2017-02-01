Решением Синода образован Организационный комитет по проведению мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь

1 февраля в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Решением Синода образован Организационный комитет по проведению мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь

1 февраля 2017 года в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

Члены Синода приняли решение образовать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь (см. журналы Синода от 1 февраля 2017 года).

В состав Оргкомитета вошли:

  1. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель;
  2. митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;
  3. митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви;
  4. митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образованию и катехизации;
  5. архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;
  6. архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии;
  7. архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, — секретарь;
  8. епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан;
  9. епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии;
  10. епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим;
  11. епископ Слуцкий и Солигорский Антоний;
  12. епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии;
  13. епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;
  14. епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;
  15. протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
  16. архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
  17. протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
  18. протоиерей Кирилл Каледа, председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы;
  19. протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых;
  20. игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской;
  21. протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;
  22. протоиерей Петр Холодный, клирик Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви;
  23. В.Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
  24. Е.А. Пархаев, директор ХПП «Софрино».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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