Решением Синода образован Организационный комитет по проведению мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь

1 февраля в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

1 февраля 2017 года в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

Члены Синода приняли решение образовать Организационный комитет по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь (см. журналы Синода от 1 февраля 2017 года).

В состав Оргкомитета вошли:

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси