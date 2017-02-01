Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

1 февраля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с восьмой годовщиной интронизации.

1 февраля 2017 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с восьмой годовщиной интронизации.

Д.А. Медведев отметил, что за минувшие восемь лет значительно возрос уровень взаимодействия Русской Православной Церкви и государства и пожелал Его Святейшеству сил «и дальше исполнять очень сложные обязанности Патриарха».

В свою очередь Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Д.А. Медведева и Правительство РФ за поддержку церковных инициатив. «Глубоко убежден, что это взаимодействие направлено на то, чтобы наша жизнь становилась лучше и духовно, и культурно, и материально, потому что Православная Церковь — это Церковь большинства нашего народа, — сказал, в частности, Предстоятель. — Когда есть добрый диалог и взаимодействие с Правительством, то, как говорят инженеры, на выходе мы имеем очень правильный, сильный сигнал. Дай Бог, чтобы этот сигнал становился с каждым годом еще сильнее. Благодарю Вас сердечно».

Также в этот день Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя поздравили председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко; председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин, руководитель Администрации Президента РФ А.Э. Вайно, заместитель председателя Правительства РФ О.А. Голодец, первый заместитель руководителя администрации Президента России С.В. Кириенко, другие представители государственных и общественных организаций.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси