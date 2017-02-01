В восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя совершена Божественная литургия
- 1 февраля
- 15:20
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Президент России В.В. Путин поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с восьмой годовщиной интронизации.
В.В. Путин поблагодарил Святейшего Патриарха за вклад в развитие диалога Церкви и государства и пожелал Его Святейшеству дальнейших успехов в Первосвятительских трудах.
Президент подарил Предстоятелю Русской Церкви сборник из семнадцати литографий «Средневековые крепости и монастыри России» российского художника Игоря Задеры.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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