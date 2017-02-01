Президент России В.В. Путин поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

В.В. Путин поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за вклад в развитие диалога государства и Церкви и пожелал дальнейших успехов в этом труде.