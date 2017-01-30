Изменена структура и обновлены составы комиссий Межсоборного присутствия

В связи с дискуссией, состоявшейся на пленуме Межсоборного присутствия 23 и 24 января, президиум Межсоборного присутствия в ходе заседания 30 января под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение изменить структуру комиссий Межсоборного присутствия.

В связи с дискуссией, состоявшейся на пленуме Межсоборного присутствия 23 и 24 января 2017 года, президиум Межсоборного присутствия в ходе заседания 30 января под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение изменить структуру комиссий Межсоборного присутствия.

Согласно утвержденному постановлению, этот совещательный орган Русской Православной Церкви отныне включает в себя не тринадцать, а семь комиссий.

Комиссия по богословию и богословскому образованию рассматривает темы, связанные с богословием, богословским и теологическим образованием, отношениями с инославными христианами и иноверными (председатель — митрополит Волоколамский Иларион; секретарь — протоиерей Максим Козлов).

Комиссия по осуществлению соборности и по церковному управлению изучает темы, касающиеся реализации механизмов соборности в Церкви, церковного управления на высшем, епархиальном, благочинническом и приходском уровне, приходской пастырской и богослужебной практики (председатель — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; секретарь — протоиерей Олег Корытко).

Комиссия по церковному праву изучает темы церковного права, а также преодоления и профилактики расколов (председатель — архиепископ Берлинский и Германский Марк; секретарь — протоиерей Александр Задорнов).

Комиссия по богослужению и церковному искусству исследует темы литургического предания, богослужебного устава, церковного искусства, в том числе пение, иконопись, архитектура, других видов церковного искусства (председатель — митрополит Рязанский и Михайловский Марк; секретарь — протоиерей Георгий Крылов).

Комиссия по церковному просвещению и диаконии рассматривает темы, посвященные катехизации, миссии, работе с молодежью, религиозному образованию и деятельности воскресных школ, церковному социальному и благотворительному служению (председатель — митрополит Минский и Заславский Павел; секретарь — Маргарита Борисовна Нелюбова).

Комиссия по организации жизни монастырей и монашества продолжит изучение тем, затрагивающих монастыри и монашество (председатель — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; секретарь — игумения София (Силина).

Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации определено заниматься развитием и применением норм Основ социальной концепции Русской Православной Церкви, касающихся общественной жизни, культуры, науки, информации (председатель — епископ Егорьевский Тихон; секретарь — Вахтанг Владимирович Кипшидзе).

Помимо этого президиум Межсоборного присутствия утвердил новый состав комиссий. Наиболеее многочисленной стала комиссия по богословию и богословскому образованию — в ней 48 человек. Самой малочисленной является комиссия по богослужению и церковному искусству — в ее состав вошло 15 человек.

Поскольку пленум Межсоборного присутствия посчитал важным продолжить развитие дискуссионной деятельности Межсоборного присутствия (п. 4 постановлений пленума Межсоборного присутствия от 23-24 января 2017 года), комиссиям следует инициировать публичные обсуждения по темам, закрепленным в повестке дня совещательного органа. Планируется увеличение числа дискуссионных мероприятий — как экспертных семинаров, так и научных конференций в Москве и в регионах.

Также комиссиям Межсоборного присутствия поручено в ходе весенней сессии заседаний обсудить приоритетность рассмотрения тем, предложенных для включения в повестку дня Межсоборного присутствия, и представить в секретариат Межсоборного присутствия рекомендации по их изучению.

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