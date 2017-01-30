Святейший Патриарх Кирилл наградил заместителя председателя Правительства России С.Э. Приходько орденом преподобного Сергия Радонежского

30 января состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Правительства Российской Федерации — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько.

30 января 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с заместителем председателя Правительства Российской Федерации — руководителем аппарата Правительства Российской Федерации Сергеем Эдуардовичем Приходько.

Во внимание к трудам на благо Церкви и Отечества и в связи с 60-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил С.Э. Приходько орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Сергей Эдуардович, за Вашу многолетнюю работу на очень важном участке по взаимодействию государственных и церковных институтов», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, вручая высокую награду.

В ответном слове С.Э. Приходько поблагодарил Святейшего Владыку за награду и поздравил с наступающей годовщиной интронизации.

«Для меня это очень важный и торжественный день, — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации. — Я отношу эту награду к работе всех тех, кто трудится вместе со мной, кто осознает значение взаимодействия с Русской Православной Церковью для нашей страны, для Российского государства. Буду и впредь посвящать свои силы, энергию, знания тому, чтобы наше государство процветало, чтобы мы смогли реализовать тот огромный потенциал и тот огромнейший заряд энергии, который дает нам всем Русская Православная Церковь. Спасибо Вам за эту награду и за Ваши слова».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси