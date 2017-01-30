Святейший Патриарх Кирилл возглавил заседание президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

30 января в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

30 января 2017 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Во вступительном слове Святейший Патриарх подвел итоги работы состоявшегося 23-24 января пленума Межсоборного присутствия и обозначил основные темы повестки дня:

«В течение двух полных дней мы очень активно работали над текстами документов, касающихся устроения монашеской жизни, а также регулирующих канонические аспекты церковного брака. Состоялась очень плодотворная, свободная, а потому и продолжительная дискуссия. Благодарен всем членам Межсоборного присутствия за активное участие в подготовке документов, тексты которых доступны сейчас для всех.

Во ходе пленума состоялась дискуссия о возможной реструктуризации Межсоборного присутствия. Инициируя эту дискуссию, я подчеркнул, что некоторые комиссии, как, например, комиссия, которую возглавляет Преосвященный митрополит Ювеналий, справились со своим мандатом и осуществили всю программу. С другой стороны, в сфере церковно-государственных и церковно-общественных отношений могут возникать темы сверх запланированных в повестке. То же самое касается и других комиссий, поэтому было внесено предложение о реструктуризации Межсоборного присутствия, с тем чтобы сократить количество комиссий и объединить смежные повестки дня. Соответствующие предложения были приняты Межсоборным присутствием, но я полагаю, что по ним должно быть принять и решение нашего президиума. В ваших документах есть проект решения по первому пункту повестки дня — об утверждении предложений пленума по структуре комиссий.

Следующий пункт — это избрание председателей и секретарей новообразованных комиссий Межсоборного присутствия. Затем мы поговорим о составе президиума и распределении членов Межсоборного присутствия между комиссиями. Следующий пункт повестки дня — порядок работы Межсоборного присутствия. Последний пункт — это темы, предложенные к рассмотрению Межсоборным присутствием».

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В состав президиума Межсоборного присутствия на 2014-2018 годы, входят:

1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — председатель Межсоборного присутствия

2. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, — секретарь Межсоборного присутствия

Члены президиума по должности (председатели комиссий)

3. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

4. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

5. митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан

6. митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии

7. митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

8. митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви

9. митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации

10. митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

11. митрополит Рязанский и Михайловский Марк, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата

12. митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных академии и семинарии

13. архиепископ Берлинский и Германский Марк

14. Легойда Владимир Романович, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Члены президиума по избранию Священным Синодом

15. митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион

16. митрополит Хустский и Виноградовский Марк

17. митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви

18. митрополит Горловский и Славянский Митрофан

19. епископ Егорьевский Тихон, наместник Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, председатель Патриаршего совета по культуре

20. протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата

21. архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии

22. протоиерей Александр Лебедев, глава секретариата по межправославным отношениям при Архиерейском Синоде Русской Зарубежной Церкви

23. протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии

24. игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы

25. игумения Серафима (Шевчик), председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Миссия "Церковь и культура"»

26. Ганичев Валерий Николаевич, председатель Союза писателей России

27. Нарочницкая Наталия Алексеевна, президент Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук

28. Осипов Алексей Ильич, заслуженный профессор Московской духовной академии

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси