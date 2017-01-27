Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Сербской Православной Церкви с днем памяти святителя Саввы

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего Патриарха Сербского Иринея с днем памяти святителя Саввы Сербского.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего Патриарха Сербского Иринея с днем памяти святителя Саввы Сербского.

Его Святейшеству, Святейшему Иринею, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому

Ваше Святейшество, возлюбленный Собрат и Сослужитель у престола Божия!

Сердечно поздравляю Вас с днем памяти святителя Саввы.

Пример добродетельной жизни сего великому роду Сербскому отца (Канон св. Савве. Песнь 5), его заветы о хранении единства, терпении в скорбях и непоколебимой верности Святому Православию во все времена объединяли сербов, помогая им сплотиться перед лицом тяжких испытаний, выпадавших на их долю на протяжении столетий.

Для чад Русской Церкви имя святителя Саввы неразрывно связано с многовековой историей общения народов, окормляемых нашими Церквами. Память о том, как духовная дружба с русскими святогорцами привела сербского царевича и будущего Первосвятителя на Афон, где он принял постриг от рук игумена русского монастыря, помогает нам трудиться над сохранением и приумножением оставленного святителем Саввой драгоценного дара искренней братской любви.

В сей торжественный день молитвенно желаю Вам мира, крепкого здравия и помощи Божией в трудах на благо Сербской Православной Церкви.

С братской любовью о Господе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ