Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Грузинской Православной Церкви по случаю дня памяти святой равноапостольной Нины

Предстоятель Русской Церкви поздравил Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем памяти святой равноапостольной Нины.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем памяти святой равноапостольной Нины.

Его Святейшеству и Блаженству, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Католикосу-Патриарху всея Грузии

Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужнтель!

Сердечно поздравляю Вас с днем памяти святой Нины, просветительницы Грузии.

Труды сей равноапостольной проповедницы Божия слова и мудрой благовестницы находят свое продолжение в Вашем Патриаршем служении, которое исполнено многими духовными дарованиями: радостью, миром, долготерпением, милосердием, верой (Гал. 5:22).

Молитвенно желаю Вашему Святейшеству и Блаженству доброго здравия, душевной крепости и щедрой помощи от Господа в дальнейших Предстоятельских трудах, а вверенной Вашему попечению пастве — благоденствия и духовного возрастания.

С братской любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ