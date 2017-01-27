Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Сербской Православной Церкви с днем памяти святителя Саввы
- 27 января
- 10:00
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Грузинской Православной Церкви по случаю дня памяти святой равноапостольной Нины
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем памяти святой равноапостольной Нины.
Его Святейшеству и Блаженству, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Католикосу-Патриарху всея Грузии
Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужнтель!
Сердечно поздравляю Вас с днем памяти святой Нины, просветительницы Грузии.
Труды сей равноапостольной проповедницы Божия слова и мудрой благовестницы находят свое продолжение в Вашем Патриаршем служении, которое исполнено многими духовными дарованиями: радостью, миром, долготерпением, милосердием, верой (Гал. 5:22).
Молитвенно желаю Вашему Святейшеству и Блаженству доброго здравия, душевной крепости и щедрой помощи от Господа в дальнейших Предстоятельских трудах, а вверенной Вашему попечению пастве — благоденствия и духовного возрастания.
С братской любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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