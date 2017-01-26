Святейший Патриарх Кирилл принял участие в Рождественских Парламентских встречах в Государственной Думе

26 января Святейший Патриарх Кирилл и председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин приняли участие в открытии V Рождественских Парламентских встреч, организованных в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин приняли участие в открытии V Рождественских Парламентских встреч, организованных в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

Рождественские парламентские встречи — важнейшая часть Международных Рождественских образовательных чтений. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые принял участие в Парламентских встречах в январе 2014 года. Тогда Святейший Владыка выступил в Совете Федерации. Это было первое в истории посещение верхней палаты российского парламента Предстоятелем Русской Православной Церкви. В 2015 году Рождественские парламентские встречи проводились на площадке Государственной Думы, а в 2016 году — вновь в Совете Федерации.

26 января 2017 года у входа в здание Государственной Думы Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали председатель Государственной Думы В.В. Володин и председатель Оргкомитета Международных Рождественских чтений, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В Ореховом кабинете в здании парламента состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла и председателя Государственной Думы В.В. Володина с руководителями фракций в Государственной Думе.

Во встрече приняли участие: первый заместитель председателя Государственной Думы А.Д. Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы И.И. Мельников, заместитель председателя Государственной Думы П.О. Толстой, заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» В.А. Васильев, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе В.В. Жириновский, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе С.М. Миронов, председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий, а также представители Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда и его заместитель А.В. Щипков.

По окончании встречи Святейший Патриарх Кирилл и председатель Государственной Думы В.В. Володин в сопровождении митрополита Меркурия и руководителей фракций Государственной Думы осмотрели выставку работ победителей XII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и выставку «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции».

Затем потомки великого русского поэта А.С. Пушкина — Александр Александрович Пушкин и Мария Пушкина-Дурново — передали Святейшему Патриарху Кириллу для Русской Православной Церкви икону святой великомученицы Варвары — фамильный образ семьи Пушкиных-Дурново.

А.А. Пушкин (род. 10 сентября 1942 года, Брюссель, Бельгия) — меценат и общественный деятель, председатель Союза русских дворян Бельгии, сопредседатель Международного благотворительного фонда им. А.С. Пушкина, праправнук Александра Сергеевича Пушкина, последний прямой потомок поэта по мужской линии. Его супруга Мария-Мадлен Дурново (род. в 1943 г. во Франции) приходится ему троюродной сестрой: она является внучкой Марии Пушкиной, дочери сына А.С. Пушкина Александра Александровича, вышедшей замуж за Николая Быкова — сына Елизаветы Гоголь, находившейся в родстве с Н.В. Гоголем. Переданная Его Святейшеству икона, написанная в конце XIX века, принадлежала ее бабушке.

Предстоятель Русской Церкви, поблагодарив А.А. Пушкина и М. Пушкину-Дурново, в частности, сказал: «Это уже третья икона с подобной судьбой. Первую мне подарил Болгарский царь Симеон; это была крещальная икона святителя Николая, которую государь император Николай II подарил младенцу Борису, будущему царю Болгарскому. Он приходится отцом нынешнему царю Симеону, который привез эту икону в Россию и вручил ее мне. Вторая такая икона святителя Николая также связана с Болгарией. Ее вывезли русские белые офицеры. Эта икона святителя Николая в Болгарии явила многие чудеса. Кто-то из последних держателей заповедал передать эту икону русскому Патриарху. Через два или три дня после моей интронизации наш посол в сопровождении тех людей, которые были связаны с этой иконой, в Успенском соборе Московского Кремля вручил мне этот образ, который на следующий день в моей келье замироточил — я живой свидетель этого события. Эти замечательные святыни имеют одновременно историческое и духовное значение».

После встречи с потомками А.С. Пушкина Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы В.В. Володин прошли в зал заседаний Государственной Думы и заняли места в президиуме, где также присутствовали: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой; заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» В.А. Васильев; руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе В.В. Жириновский; руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов; руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе С.М. Миронов.

В заседании приняли участие: члены Совета Федерации и Государственной Думы, представители государственных структур, научных и общественных организаций, члены Межрелигиозного совета России, представители Поместных Православных Церквей, а также мусульманской и иудейской общин; со стороны Русской Православной Церкви — члены Священного Синода, руководители синодальных учреждений, главы ряда митрополий, иерархи и духовенство.

Заседание открылось кратким приветствием председателя Государственной Думы ФС РФ В.В. Володина.

Со словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл.

Затем прозвучал доклад В.В. Володина.

Заседание продолжилось выступлением руководителей фракций в Государственной Думе. Также выступил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров.

Святейший Патриарх Кирилл передал в дар Государственной Думе комплект своих трудов, изданных в последние годы.

В.В. Володин поблагодарил Предстоятеля Русской Церкви и выразил надежду на то, что депутаты услышат голос Церкви, и предложения Его Святейшества, «озвученные от имени жителей России, от имени прихожан, будут реализованы в форме законов».

«Цель Рождественских Парламентских встреч и заключается в выстраивании эффективного диалога между Русской Православной Церковью, Государственной Думой, различными конфессиями и обществом в целом», — добавил В.В. Володин, отметив, что Русская Православная Церковь вносит особый вклад в создание условий для такого диалога.

Затем состоялось награждение победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Святейший Патриарх Кирилл вручил победителям конкурсов дипломы и грамоты, а В.В. Володин — подарки и цветы.

Победителями конкурса «Красота Божьего мира» за 2016 год стали:

в номинации «Основная тематика» в возрастной группе до 8 лет — Журавлев Александр, 6 лет, работа «Ноев ковчег», Челябинская область, поселок Береговой;

в номинации «Основная тематика» в возрастной группе с 9 до 12 лет — Васильев Роман, 11 лет, работа «Часовня Николая Чудотворца в Николо-Берлюковской пустыни близ немецкого рынка», Тверская область, город Тверь;

в номинации «Основная тематика» в возрастной группе с 13 до 17 лет — Давыдова Софья, 15 лет, «Москва давно минувших дней», Саратовская область, город Вольск;

в номинации «Православная икона» — Латорцева Анастасия, 15 лет, работа «Спас», город Москва;

в номинации «Роспись по фарфору» — Васина Светлана, 15 лет, «Морозное утро», Ростовская область, город Аксай.

Дипломом I степени и благословенной грамотой был награжден победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 2016 году. Им стал доцент кафедры народных инструментов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Д.А. Рытов, который разработал «Учебно-методический комплект по предмету «Музыка» для 1-4 классов, способствующий духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию младших школьников».

В завершение заседания Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех участников Рождественских Парламентских встреч, пожелав им «помощи Божией, мира душевного, здравия телесного и духовного, а главное — спокойного и оптимистического взгляда в будущее».

Заседание IV Рождественских Парламентских встреч транслировалось в прямом эфире телеканалов «Россия 24» и «Союз», а также на сайте Государственной Думы ФС РФ.

После перерыва работа V Рождественских Парламентских встреч продолжилась в рамках тематических круглых столов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси