Святейший Патриарх Кирилл совершил панихиду на месте погребения Патриарха Сергия (Страгородского) в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове

26 января Святейший Патриарх Кирилл совершил панихиду на месте погребения приснопамятного Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) в Никольском приделе Богоявленского кафедрального соборе в Елохове г. Москвы. 23 января с.г. исполнилось 150 лет со дня рождения Патриарха Сергия.

26 января 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду на месте погребения приснопамятного Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) в Никольском приделе Богоявленского кафедрального соборе в Елохове г. Москвы.

23 января исполнилось 150 лет со дня рождения Патриарха Сергия, уроженца города Арзамаса Нижегородская области. В Нижегородской епархии торжественно отметили эту дату.

Утром 26 января Божественную литургию в Богоявленском соборе в Елохове совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии — митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия,епископа Городецкого и Ветлужского Августина, Вепископа Выксунского и Павловского Варнавы, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана.

Затем архипастыри приняли участие в заупокойном богослужении, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

Его Святейшеству также сослужили: протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора; духовенство Московской епархии и Нижегородской митрополии.

В храме присутствовали губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке В.А. Никонов, депутат Государственной Думы от Нижегородской области А.А. Кавинов.

Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к присутствующим со словом:

«Будущий Патриарх стяжал свой авторитет как богослов, как ученый, как архипастырь, как человек, очень чутко воспринимавший перемены, происходившие в то время в сознании людей, в жизни общества. В меру своих сил он стремился дать ответ на многие тогдашние вопрошания людей — в строгом соответствии с церковным вероучением. И когда произошли события, 100-летие которых мы отмечаем в этом году, когда почти моментально сломался весь строй национальной жизни, когда против Церкви было поднято опаснейшее гонение, имевшее своей целью полное уничтожение Православия на Русской земле, митрополит Сергий делал все для того, чтобы Церковь сохранилась в жизни нашего народа.

Не все могли в то время понять мудрость его поступков. Многие с легкостью обвиняли его, другие — героически защищали, и сам митрополит Сергий, будущий Патриарх, в полной мере сознавал уязвимость своей позиции и опасность для своего личного авторитета всего того, что он делал во имя спасения Церкви. Именно в этом — подвиг его жизни. Очень часто люди, облеченные высокой властью и полномочиями, перед тем как принимать решение, задают себе вопрос: а чем все это окончится для меня? что это будет означать с точки зрения моего авторитета? Некоторые даже задаются вопросом: а как будущие поколения отнесутся к моим поступкам, к моим идеям, к моим убеждениям? Святейший Патриарх Сергий не думал о том, как о нем скажут в будущем. Он делал то, что должен был сделать, и мы с благодарностью склоняем свои главы пред подвигом его жизни.

В 1943 году было во второй раз восстановлено Патриаршество, и Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Сергия Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Вскоре после этого Святейший скончался и был похоронен здесь, в Елоховском соборе — одном из немногих действующих храмов Москвы. С тех пор он пребывает своими останками в этом храме, давая многим из нас возможность помолиться у его гробницы об упокоении его души. И в день, когда мы празднуем 150-летие со дня его рождения, давайте особым образом вознесем молитвы об этом великом человеке, Патриархе-исповеднике, от действий которого во многом зависела в то время сама судьба Церкви. Ведь мы знаем: хотя Церковь непобедима и врата ада никогда ее не одолеют (см. Мф. 16:18), в истории было много примеров, когда Поместные Церкви исчезали под натиском враждебных сил.

Святейший Патриарх Сергий не допустил исчезновения нашей Церкви. Он сохранил ее и тем самым во многом предопределил настоящее духовное развитие Церкви нашей и нашего народа. Помолимся об упокоении его души».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси