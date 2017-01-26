Святейший Патриарх Кирилл: Рождественские чтения реализуют принцип соборности
- 26 января
- 10:00
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Патриаршее поздравление митрополиту Виленскому Иннокентию с 25-летием архиерейской хиротонии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с 25-летием архиерейской хиротонии.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иннокентию, митрополиту Виленскому и Литовскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 25-летием архиерейской хиротонии.
В молодые годы Вы сподобились принять благодать священства и посвятили свою жизнь служению Святой Церкви.
Видя Ваше искреннее желание со тщанием поработать в Винограднике Христовом, Спаситель призвал Вас к епископству. Четверть века назад совершилась Ваша личная Пятидесятница, дабы Вы имели возможность с еще большим усердием свидетельствовать и ближним, и дальним о красоте и истинности Православия.
Ныне Вы несете архипастырское послушание в Виленской епархии и стараетесь прилагать немалые усилия, чтобы во вверенном Вашему попечению уделе слово Божие росло и распространялось (Деян. 12:24).
В юбилейный год Вашего архиерейского служения желаю Вам душевного и телесного здравия и щедрой помощи от Господа Иисуса в дальнейших трудах во славу Святой Церкви.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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