Патриаршее поздравление митрополиту Виленскому Иннокентию с 25-летием архиерейской хиротонии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с 25-летием архиерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Виленского и Литовского Иннокентия с 25-летием архиерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иннокентию, митрополиту Виленскому и Литовскому

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас с 25-летием архиерейской хиротонии.

В молодые годы Вы сподобились принять благодать священства и посвятили свою жизнь служению Святой Церкви.

Видя Ваше искреннее желание со тщанием поработать в Винограднике Христовом, Спаситель призвал Вас к епископству. Четверть века назад совершилась Ваша личная Пятидесятница, дабы Вы имели возможность с еще большим усердием свидетельствовать и ближним, и дальним о красоте и истинности Православия.

Ныне Вы несете архипастырское послушание в Виленской епархии и стараетесь прилагать немалые усилия, чтобы во вверенном Вашему попечению уделе слово Божие росло и распространялось (Деян. 12:24).

В юбилейный год Вашего архиерейского служения желаю Вам душевного и телесного здравия и щедрой помощи от Господа Иисуса в дальнейших трудах во славу Святой Церкви.

С любовью во Христе

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ