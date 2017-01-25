Состоялось торжественное открытие XXV Международных Рождественских образовательных чтений
- 25 января
- 20:35
- Распечатать
Святейший Патриарх Кирилл: Рождественские чтения реализуют принцип соборности
25 января 2017 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось торжественное открытие XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».
В завершение пленарного заседания Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия за труды по руководству Синодальным отделом религиозного образования и катехизации и «за тот новый импульс, который в последнее время был предан Международным Рождественским чтениям».
По словам Его Святейшества, этот крупнейший форум становится сегодня площадкой для обсуждения вопросов не только религиозного образования, но и многих направлений церковной и общественной жизни. При этом на Рождественских чтениях реализуется принцип соборности, который «предполагает вовлечение народа Божиего в обсуждение всех вопросов, которые касаются свидетельства и служения Церкви».
«Дай Бог, чтобы Международные Рождественские чтения, помимо их образовательной и общественной функции, также служили местом для серьезного диалога о жизни нашей Церкви, о нашем настоящем и будущем», ― заключил Святейший Патриарх Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
- 25 января 2017
- 24 января 2017
- 24 января 2017
- 23 января 2017
- 23 января 2017
- 23 января 2017
- 22 января 2017