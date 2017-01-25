Святейший Патриарх Кирилл: Рождественские чтения реализуют принцип соборности

«Дай Бог, чтобы Международные Рождественские чтения помимо их образовательной и общественной функции также служили местом для серьезного диалога о жизни нашей Церкви, о нашем настоящем и будущем», ― сказал Святейший Патриарх Кирилл в завершение пленарного заседания в день открытия Рождественских чтений в Москве.

25 января 2017 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось торжественное открытие XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

В завершение пленарного заседания Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия за труды по руководству Синодальным отделом религиозного образования и катехизации и «за тот новый импульс, который в последнее время был предан Международным Рождественским чтениям».

По словам Его Святейшества, этот крупнейший форум становится сегодня площадкой для обсуждения вопросов не только религиозного образования, но и многих направлений церковной и общественной жизни. При этом на Рождественских чтениях реализуется принцип соборности, который «предполагает вовлечение народа Божиего в обсуждение всех вопросов, которые касаются свидетельства и служения Церкви».

«Дай Бог, чтобы Международные Рождественские чтения, помимо их образовательной и общественной функции, также служили местом для серьезного диалога о жизни нашей Церкви, о нашем настоящем и будущем», ― заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси