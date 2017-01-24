24 января в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского Кирилла начался второй день работы пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В повестке дня заседания — обсуждение проекта документа «О канонических аспектах церковного брака».

24 января 2017 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался второй день работы пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

В повестке дня заседания — обсуждение проекта документа «О канонических аспектах церковного брака». Проект представит секретарь Комиссии по вопросам церковного права, проректор Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов.

Открывая заседание, Святейший Патриарх Кирилл отметил необходимость принять решения об изменении структуры Межсоборного присутствия для более эффективного осуществления деятельности.

«Важно, чтобы Межсоборное присутствие осуществляло свою деятельность в полной мере в промежутках между Соборами, потому что без деятельности Межсоборного присутствия трудно представить себе полноценную работу Архиерейского Собора. Исходя из важности Межсоборного присутствия мы должны будем подумать о том, как некоторыми структурными изменениями можно было бы стимулировать деятельность Присутствия и сфокусировать ее на тех проблемах, которые нам нужно серьезно изучать», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси