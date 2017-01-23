Завершился первый день работы пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

23 января в Храме Христа Спасителя в Москве прошел первый день работы пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

23 января 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось открытие пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

В первый день работы участники пленума обсудили проект «Положения о монастырях и монашествующих». Проект документа представил председатель комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

На заседании пленума, которое состоится 24 января, планируется обсудить проект документа «О канонических аспектах церковного брака».

Межсоборное присутствие — это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. К компетенции Межсоборного присутствия относятся вопросы богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий. Повестку дня Межсоборного присутствия определяет Поместный или Архиерейский Собор, Священный Синод, Патриарх Московский и всея Руси.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси