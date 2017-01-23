Под председательством Святейшего Патриарха Кирилла открылось заседание пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

23 января в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылось заседание пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

23 января 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылось заседание пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Пленум начался с молебного пения, совершенного секретарем Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протоиереем Владимиром Диваковым.

В президиуме заседания присутствуют: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к членам Межсоборного присутствия со вступительным словом и огласил следующую повестку дня заседаний пленума:

1. Дискуссия по докладу Святейшего Патриарха. Обсуждение целесообразности реструктуризации комиссий Межсоборного присутствия. Рассмотрение возможных тем для обсуждения в рабочих органах Межсоборного присутствия.

2. Обсуждение проекта «Положения о монастырях и монашествующих». Докладчик: председатель Комиссии по вопросам организации жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

3. Обсуждение проекта документа «О канонических аспектах церковного брака». Докладчик: секретарь Комиссии по вопросам церковного права, проректор Московской духовной академии протоиерей Александр Задорнов.

Перед обсуждением предложенных тем Святейший Патриарх и участники пленума обсудили ряд предложений по темам работы Межсоборного присутствия.

Межсоборное присутствие — это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. К компетенции Межсоборного присутствия относятся вопросы богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий. Повестку дня Межсоборного присутствия определяет Поместный или Архиерейский Собор, Священный Синод, Патриарх Московский и всея Руси.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси