Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви
- 23 января
- 13:18
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Под председательством Святейшего Патриарха Кирилла открылось заседание пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви
23 января 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылось заседание пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.
Пленум начался с молебного пения, совершенного секретарем Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве протоиереем Владимиром Диваковым.
В президиуме заседания присутствуют: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к членам Межсоборного присутствия со вступительным словом и огласил следующую повестку дня заседаний пленума:
Межсоборное присутствие — это действующий в периоды между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, в задачи которого входит подготовка решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви. К компетенции Межсоборного присутствия относятся вопросы богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий. Повестку дня Межсоборного присутствия определяет Поместный или Архиерейский Собор, Священный Синод, Патриарх Московский и всея Руси.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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