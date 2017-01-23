Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

23 января в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя открылся пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Со словом на открытии пленума выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

23 января 2017 года в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя открылся пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Со словом на открытии пленума выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ваше Блаженство, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые отцы, матушки игумении, дорогие братья и сестры!

Со времени предыдущего пленума Межсоборного присутствия прошло два года, которым я хотел бы подвести небольшой итог.

В январе 2015 года пленум Межсоборного присутствия рекомендовал к соборному рассмотрению документ «Об участии верных в Евхаристии». Этот документ был одобрен Архиерейским Совещанием в том же 2015 году, а затем утвержден Архиерейским Собором в феврале 2016 года. Еще два документа, которые мы с вами обсуждали на пленуме 2015 года и по которым вынесли ряд предложений, прошли за истекшее время через публичную общецерковную дискуссию. Это проект Образовательной концепции Русской Православной Церкви и проект, посвященный вопросам экономики. По итогам этой дискуссии оба проекта были вновь направлены на доработку.

Еще один документ, первый проект которого мы обсуждали на прошлом пленуме, подвергся глубокой редакции, в том числе на основании суждений пленума. Это документ, посвященный отношению Церкви к современному состоянию культуры и искусства. Богу содействующу, в текущем году новый проект будет опубликован для обсуждения.

В 2015 и 2016 годах комиссиями Межсоборного присутствия было подготовлено 24 проекта документов. На днях были обнародованы для дискуссии два проекта по следующим темам: «Акафист в молитвенной жизни Церкви» и «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Кроме того, в отношении нескольких документов, после внимательного изучения, было принято решение не передавать их в общецерковную публичную дискуссию, но направить для использования в синодальные учреждения. Речь идет о документах, касающихся текущей деятельности синодальных и епархиальных ведомств. Для примера назову такие тексты, как: «Принципы осуществления церковной заботы о престарелых» или документ «О мерах по эффективному использованию потенциала духовенства, имеющего фундаментальную богословскую подготовку». Наконец, ряд документов, разработанных в профильных комиссиях, пока изучается в редакционной комиссии.

Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, мы открываем восьмой год трудов Межсоборного присутствия, практическая работа которого началась с утверждения его первой повестки дня на Президиуме 29 января 2010 года. За истекшее время высшая церковная власть утвердила почти 40 документов, в формулировании которых приняли участие члены Межсоборного присутствия. Я благодарю всех вас за ваши труды и за вклад в созидание церковной жизни во втором десятилетии XXI века. Особую благодарность выражаю Высокопреосвященнейшему митрополиту Ювеналию, комиссия которого, единственная из всех на сегодняшней день, полностью закрыла свою повестку дня, рассмотрев все порученные ей темы.

Напомню, что в основу создания Присутствия была заложена идея необходимости компетентной внутрицерковной дискуссии по актуальным для Церкви темам. Однако с течением времени Межсоборное присутствие стало порой восприниматься исключительно как экспертная группа, которая готовит соборные или синодальные решения. Это обусловлено, в том числе, практическими обстоятельствами. Дело в том, что первым видимым результатом деятельности Межсоборного присутствия стало принятие Архиерейским Собором 2011 года сразу семи документов, созданных в Присутствии (и это более половины документов упомянутого Собора). Этот результат, сам по себе неплохой, и был интерпретирован в том смысле, что почти единственной функцией Присутствия является подготовка соборных документов.

Cо временем часть повестки дня Межсоборного присутствия стала соотноситься с текущей работой синодальных учреждений. Стали появляться документы Присутствия, детализирующие деятельность синодальных ведомств, порой носящие почти технический характер, являющиеся своего рода методичками и не содержащие мировоззренческих посылов. Некоторые синодальные учреждения, пользуясь форматом комиссий Межсоборного присутствия, стали проводить проекты документов, которые определялись не общецерковной актуальностью, но внутриведомственным потребностями. Между тем синодальные учреждения сегодня способны обеспечивать себя подобными материалами самостоятельно, без помощи Межсоборного присутствия, в задачи которого не входит заниматься разработкой документов, носящих технический характер.

Все это не означает, что Межсоборное присутствие исчерпало свою миссию. Напротив, сегодня к повестке дня нашего совещательного органа следует отнести вопросы, требующие мировоззренческой оценки со стороны православных христиан. Некоторые такие темы уже находятся на рассмотрении комиссий — к примеру, тема: «Богословское осмысление проблем биоэтики». Подобных глубоких тем должно быть больше в нашей повестке дня. Повторю слова, сказанные мною на пленуме в 2012 году: «Интеллектуальный вклад членов межсоборного консультативного органа Русской Православной Церкви не сводится только к созданию правилодательных документов. Более того, их появление — плод интенсивной исследовательской работы, проводимой комиссиями Присутствия. Без привлечения широких экспертных кругов к осмыслению тех или иных процессов, наблюдаемых в жизни, создание материалов, способствующих преобразованию Церкви, было бы невозможно».

Межсоборное присутствие призвано быть одним из выражений соборности в нашей Церкви. Именно поэтому, как кажется, следовало бы обратить особое внимание сегодня на организацию обсуждений актуальных вопросов реально волнующих православную паству. Такая работа не исключает длительной, порой даже может быть многолетней дискуссии, направленной на сближение различных точек зрения, присутствующих в церковном сообществе. Она может потребовать организации достаточно широкого церковно-общественного обсуждения посредством проведения семинаров, встреч, бесед, публичных обсуждений (как реальных, так и онлайн), сопутствуемых экспертными публикациями, интервью, докладами. Необходимо вовлекать в эти дискуссии и епархии. Организация этого рабочего процесса должна лежать на комиссиях и входить в обязанность их председателей. Ход такой обстоятельной дискуссии покажет, требуется ли в итоге создание проекта соборного документа по той или иной теме, или нет. Примером того, как многолетнее обсуждение привело к созданию важных текстов являются уже принятый Архиерейским Собором документ о подготовке к Евхаристии, а также два документа, которые выносятся на рассмотрение нынешнего пленума: документ о монашестве и документ о канонических аспектах церковного брака. Примером того, что дискуссия в Межсоборном присутствии может вестись без принятия итогового соборного документа является тема богослужебного языка.

Следует напомнить, что уже в 2011 году, президиумом, а затем и секретарем Присутствия направлялись рекомендации проводить больше мероприятий вне формальных заседаний комиссий, устраивать дискуссионные площадки, приглашать широкий круг специалистов и экспертов к обсуждению тем Присутствия. По предложенному пути с разной степенью успеха пошли три комиссии: по вопросам богословия, по вопросам организации церковной благотворительности, по вопросам церковного управления. Удачным примером такого подхода, вне рамок Межсоборного присутствия, стала конференция, проведенная в прошлом году по тем документам, которые предполагалось рассмотреть на тогда еще планируемом Соборе на Крите. Эта конференция не просто собрала, но можно сказать, что объединила сторонников разных взглядов, которые обменялись мнениями и вынесли совместное суждение по теме конференции.

Можно привести и другие примеры, когда злободневные темы, вместо обсуждения внутри церковного сообщества, подхватывались деятелями или группами, которые с большей или меньшей откровенностью дистанцируются от Церкви. А потому и обсуждение в этих группах чаще всего носило необъективный, а нередко и априори враждебный по отношению к Церкви характер. Совершенно очевидно, что вся Церковь — архиереи, клирики и миряне — нуждаются во взвешенном, церковном обсуждении непростых актуальных тем.

Быть центром открытых дискуссий по церковной проблематике — задача посильная Присутствию. Для этого следует включить в повестку дня Присутствия темы, которые затрагивают жизнь священнослужителей и мирян в церковной среде и в светском обществе. Это темы, связанные с личным становлением человека в Церкви, с познанием веры, с богослужением, с решением этических проблем. В действующей повестке дня Межсоборного присутствия есть такие темы, к примеру, как «Духовничество и духовническая практика в современных условиях; лжедуховничество и младостарчество». Сегодня многие люди очень живо, с большим интересом реагируют на те документы, на публикации в СМИ, на записи в социальных сетях, которые касаются практических аспектов вероучения, практики совершения Таинств Церкви, взаимоотношений между священством и мирянами. В отношении подобных предметов важен открытый диалог, уважительный к собеседникам и бережный к святоотеческому преданию, которое, при этом, порой требует современного раскрытия. Члены Межсоборного присутствия призваны к участию в подобном диалоге, к осмыслению упомянутых тем, — каждый в силу своего опыта, знаний и мудрости...

Благодарю за внимание. Приступим к работе.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси