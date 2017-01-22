Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с гибелью детей в ДТП в Италии
- 22 января
- 09:15
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Поздравление Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Сербскому Иринею с семилетием Патриаршей интронизации
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Святейшего Патриарха Сербского Иринея с седьмой годовщиной Патриаршей интронизации.
Его Святейшеству, Святейшему Иринею, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому
Ваше Святейшество, возлюбленный Собрат и Сослужитель у престола Божия!
Сердечно поздравляю Вас с седьмой годовщиной Патриаршей интронизации.
В трудах на кафедре Архиепископов Печских, Митрополитов Белградо-Карловацких и Патриархов Сербских Вам незримо споспешествуют молитвы великого сонма князей и святителей, преподобных, мучеников и исповедников отеческой веры, которые, будучи сынами сербского православного народа, явились украшением всей Церкви Христовой.
В Русской Православной Церкви молятся, да придут времена отрады от лица Господа (Деян. 3:20) современным продолжателям их подвига, несущим крест страданий за Святое Православие в Косове и Метохии.
В сей торжественный для Вашего Святейшества день желаю Вам духовной радости и крепкого здравия на многая и благая лета Патриаршего служения.
С неизменной братской любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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