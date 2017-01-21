Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с гибелью детей в ДТП в Италии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнование Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с крупной аварией на северо-востоке Италии, в результате которой погибли и пострадали венгерские школьники.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнование Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с крупной аварией на северо-востоке Италии, в результате которой погибли и пострадали венгерские школьники.

По данным информагентств, погибли по меньшей мере 16 человек, 39 выжили, многие получили серьезные травмы. Школьники из Венгрии возвращались на родину после каникул на горнолыжном курорте во Франции.

Его Превосходительству Виктору Орбану, Премьер-министру Венгрии

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Орбан!

С глубокой печалью воспринял известие о крупной аварии, произошедшей на северо-востоке Италии, в результате которой погибли и пострадали венгерские школьники. От лица Русской Православной Церкви приношу Вам и всему народу Венгрии свои искренние соболезнования.

Когда мы соприкасаемся с реальным человеческим горем — горем, которое пронзает и уязвляет нашу душу, мы всегда стремимся обрести духовное утешение и укрепление сил у Господа, обращая к Нему наши горячие прошения. В эти дни мое сердце и молитвы с Вами и Вашим народом, тяжело переживающим произошедшую трагедию.

Человеколюбивый Бог да уврачует раны пострадавших, утешит скорбящих и ниспошлет Свою неизреченную милость всем, кого коснулось это страшное несчастье.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ