Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла государственному советнику Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеву с 80-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого Президента Татарстана, государственного советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с 80-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого Президента Татарстана, государственного советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с 80-летием со дня рождения.

Государственному советнику Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеву

Уважаемый Минтимер Шарипович!

Примите мои сердечные поздравления с 80-летием.

С молодости Вы посвятили свою жизнь ответственным трудам на благо родного региона. Став первым Президентом Татарстана, Вы многое сделали для социально-экономического развития Республики, а также для укрепления единства между народами нашей страны и сохранения целостности Российской Федерации в непростые годы ее становления.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за весомый вклад в осуществление плодотворного взаимодействия властей Республики Татарстан и Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви. Отрадно отметить, что это соработничество ныне, как и прежде, способствует сохранению межнационального мира и согласия между традиционными религиозными объединениями региона, развитию межкультурного диалога, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи.

В этот знаменательный день искренне желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов во всех благих делах и начинаниях.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ