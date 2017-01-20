В рамках Международных Рождественских чтений пройдет круглый стол, посвященный изданию книги «Риторика Патриарха»
- 20 января
- 17:05
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла государственному советнику Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеву с 80-летием
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил первого Президента Татарстана, государственного советника Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева с 80-летием со дня рождения.
Государственному советнику Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеву
Уважаемый Минтимер Шарипович!
Примите мои сердечные поздравления с 80-летием.
С молодости Вы посвятили свою жизнь ответственным трудам на благо родного региона. Став первым Президентом Татарстана, Вы многое сделали для социально-экономического развития Республики, а также для укрепления единства между народами нашей страны и сохранения целостности Российской Федерации в непростые годы ее становления.
Особую признательность хотел бы выразить Вам за весомый вклад в осуществление плодотворного взаимодействия властей Республики Татарстан и Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви. Отрадно отметить, что это соработничество ныне, как и прежде, способствует сохранению межнационального мира и согласия между традиционными религиозными объединениями региона, развитию межкультурного диалога, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи.
В этот знаменательный день искренне желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов во всех благих делах и начинаниях.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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