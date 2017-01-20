Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла народному артисту РСФСР М.И. Ножкину с 80-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста РСФСР М.И. Ножкина с 80-летием со дня рождения. Предстоятель Русской Церкви удостоил юбиляра ордена преподобного Серафима Саровского I степени.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста РСФСР М.И. Ножкина с 80-летием со дня рождения.

Народному артисту РСФСР М.И. Ножкину

Уважаемый Михаил Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летием со дня рождения, которое Вы отмечаете в праздник Крещения Господня.

Посвятив свою жизнь служению искусству, Вы достигли впечатляющих результатов и стали одним из ведущих мастеров российской сцены. Важное место в Вашей обширной творческой биографии занимают роли в фильмах о Великой Отечественной войне, в которых Вы смогли воплотить образ русского солдата, показать подлинный героизм ратного труда, мужество, стойкость и силу духа защитников Отечества.

Господь наделил Вас также ярким и самобытным поэтическим даром. Созданные Вами стихи и песни, исполненные реализма и жизненной правды, затрагивают сокровенные глубины человеческой души. Посему Вы так близки многим поколеньям зрителей и слушателей.

Вызывает уважение и Ваша общественная деятельность, неравнодушное отношение к судьбе нашей Родины, к ее прошлому, настоящему и будущему.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени).

Желаю Вам крепкого здоровья, помощи Божией в трудах и новых творческих свершений.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ