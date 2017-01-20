В рамках Международных Рождественских чтений пройдет круглый стол, посвященный изданию книги «Риторика Патриарха»
- 20 января
- 16:40
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Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла народному артисту РСФСР М.И. Ножкину с 80-летием
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста РСФСР М.И. Ножкина с 80-летием со дня рождения.
Народному артисту РСФСР М.И. Ножкину
Уважаемый Михаил Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 80-летием со дня рождения, которое Вы отмечаете в праздник Крещения Господня.
Посвятив свою жизнь служению искусству, Вы достигли впечатляющих результатов и стали одним из ведущих мастеров российской сцены. Важное место в Вашей обширной творческой биографии занимают роли в фильмах о Великой Отечественной войне, в которых Вы смогли воплотить образ русского солдата, показать подлинный героизм ратного труда, мужество, стойкость и силу духа защитников Отечества.
Господь наделил Вас также ярким и самобытным поэтическим даром. Созданные Вами стихи и песни, исполненные реализма и жизненной правды, затрагивают сокровенные глубины человеческой души. Посему Вы так близки многим поколеньям зрителей и слушателей.
Вызывает уважение и Ваша общественная деятельность, неравнодушное отношение к судьбе нашей Родины, к ее прошлому, настоящему и будущему.
Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени).
Желаю Вам крепкого здоровья, помощи Божией в трудах и новых творческих свершений.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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