В рамках Международных Рождественских чтений пройдет круглый стол, посвященный изданию книги «Риторика Патриарха»

27 января в рамках направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» XXV Международных образовательных Рождественских чтений в пресс-центре Храма Христа Спасителя состоится круглый стол, посвященный изданию книги «Риторика Патриарха».

27 января 2017 года в рамках направления «Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ» XXV Международных Рождественских образовательных чтений в пресс-центре Храма Христа Спасителя состоится круглый стол, посвященный изданию книги «Риторика Патриарха».

В новой книге содержится уникальное по своим методам исследование словесной деятельности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с позиций риторики — искусства убедительной и образцовой речи. Авторами анализируются наиболее значимые тексты Предстоятеля Русской Православной Церкви, посвященные важнейшим проблемам духовно-нравственной и общественно-культурной жизни нашего общества.

Работу секции возглавит составитель новой книги, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков.

Организационную поддержку секции оказывают Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и некоммерческое партнерство по содействию в поддержке и сохранении русского языка «Родное слово».

Вход для слушателей свободный.

Аккредитация СМИ проходит до 26 января по тел. +7 915 198-31-38 (Владимир Олегович Борзенко).

Презентация состоится с 15.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, 15 (вход через Зал церковных соборов).

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru