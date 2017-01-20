Патриаршее поздравление народному артисту РФ В.И. Хотиненко с 65-летием
- 20 января
- 12:00
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Патриаршее поздравление губернатору Томской области С.А. Жвачкину с 60-летием
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Томской области С.А. Жвачкина с 60-летием со дня рождения.
Губернатору Томской области С.А. Жвачкину
Уважаемый Сергей Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием.
Вам доверено руководство уникальным регионом России, отличающимся большим научным, культурным и образовательным потенциалом.
Хотел бы отметить Ваше внимание к нуждам и чаяниям епархий, составляющих Томскую митрополию, Вашу поддержку церковных инициатив, направленных на утверждение в обществе духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству.
Выражаю надежду, что, Богу содействующу, Вы сделаете все от Вас зависящее для воссоздания одной из архитектурных жемчужин Сибири — Троицкого кафедрального собора, варварски разрушенного в 1934 году.
Желаю Вам крепкого здравия, мира и благословенных успехов во всех добрых делах и начинаниях.
С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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