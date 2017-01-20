Патриаршее поздравление губернатору Томской области С.А. Жвачкину с 60-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Томской области С.А. Жвачкина с 60-летием со дня рождения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил губернатора Томской области С.А. Жвачкина с 60-летием со дня рождения.

Губернатору Томской области С.А. Жвачкину

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Сердечно поздравляю Вас с 60-летием.

Вам доверено руководство уникальным регионом России, отличающимся большим научным, культурным и образовательным потенциалом.

Хотел бы отметить Ваше внимание к нуждам и чаяниям епархий, составляющих Томскую митрополию, Вашу поддержку церковных инициатив, направленных на утверждение в обществе духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству.

Выражаю надежду, что, Богу содействующу, Вы сделаете все от Вас зависящее для воссоздания одной из архитектурных жемчужин Сибири — Троицкого кафедрального собора, варварски разрушенного в 1934 году.

Желаю Вам крепкого здравия, мира и благословенных успехов во всех добрых делах и начинаниях.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ